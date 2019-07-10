Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Шоубиз

"Такая, как есть, без фотошопа": 70-летняя Пугачева поразила сеть внешностью

6.1т Читать материал на украинском

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила своих поклонников внешним видом.

Так, 70-летнюю артистку в Юрмале подловила на улице юная фанатка и сфотографировалась с ней. Снимок девочка опубликовала на личной странице в Instagram.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Кinoshow.com

Снимок также распространили на фан-страницах посвященных Пугачевой, где фанаты примадонны пришли в восторг от ее ухоженного внешнего вида.

Новости
Пугачева едет в Украину? У Вайкуле намекнули на сенсацию

Многих удивило то, что артистка изображена на фото без явного применения фотошопа и других графических редакторов.

"Здесь Алла Борисовна такая, как есть на самом деле, без фотошопа. Очень естественная, прелесть!" – отметили поклонники.

"Такая, как есть, без фотошопа": 70-летняя Пугачева поразила сеть внешностью
"Такая, как есть, без фотошопа": 70-летняя Пугачева поразила сеть внешностью
"Такая, как есть, без фотошопа": 70-летняя Пугачева поразила сеть внешностью
"Такая, как есть, без фотошопа": 70-летняя Пугачева поразила сеть внешностью
"Такая, как есть, без фотошопа": 70-летняя Пугачева поразила сеть внешностью

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Алла Пугачева вызвала ажиотаж совместным снимком с Игорем Николаевым и его 36-летней женой Юлией Проскуряковой. Фанаты отметили, что они выглядят, словно ровесницы.

Отметим, Пугачевой в апреле 2019 года исполнилось 70 лет.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Алла Пугачева
Теги
Новости России шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel