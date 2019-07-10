"Такая, как есть, без фотошопа": 70-летняя Пугачева поразила сеть внешностью

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила своих поклонников внешним видом.

Так, 70-летнюю артистку в Юрмале подловила на улице юная фанатка и сфотографировалась с ней. Снимок девочка опубликовала на личной странице в Instagram.

Алла Пугачева Кinoshow.com

Снимок также распространили на фан-страницах посвященных Пугачевой, где фанаты примадонны пришли в восторг от ее ухоженного внешнего вида.

Многих удивило то, что артистка изображена на фото без явного применения фотошопа и других графических редакторов.

"Здесь Алла Борисовна такая, как есть на самом деле, без фотошопа. Очень естественная, прелесть!" – отметили поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Алла Пугачева вызвала ажиотаж совместным снимком с Игорем Николаевым и его 36-летней женой Юлией Проскуряковой. Фанаты отметили, что они выглядят, словно ровесницы.

Отметим, Пугачевой в апреле 2019 года исполнилось 70 лет.

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