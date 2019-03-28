Тайное станет явным: стало известно, чего ждать от четвертого выпуска "Холостяк-9"

В четвертом выпуске шоу "Холостяк-9" всплывет правда о нарушении правил главным героем Никитой Добрыниным, который подарил телефон Оле.
Как говорится в анонсе, соперницы будут не в восторге от того, что участница поддерживает связь с Холостяком, из-за чего в доме разгорится скандал (чтобы посмотреть анонс четвертого выпуска проекта, проскролльте до конца страницы).
Холостяк-9 выпуск 4
коллаж
Судя по ролику, Никита будет достаточно часто и тесно поддерживать контакт с девушкой. Они будут созваниваться и переписываться.
Но тайное станет явным, и участницы устроят разборки и выяснения отношений с Олей, которая скрывала ото всех правду. Соперницы будут уверены, что ей это с рук не сойдет.
Так как постоянная связь с одной участницей – против правил, и все об этом узнают, Никите придется решить, как выпутываться из этой ситуации.
Также в четвертом выпуске состоится романтическое свидание Добрынина с Юлей, Аней и Мариной на Кипре, куда он пригласил девушек в конце предыдущей серии. С одной из участниц возникнет связь и сильная симпатия. Шоу выйдет 29 марта на телеканале СТБ. Все подробности читайте в наших материалах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Все подробности третьего выпуска читайте по ссылке. С проекта ушли сразу три девушки.
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