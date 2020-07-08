Фриске могло бы исполниться 46: как ее семья скандалит с Шепелевым после смерти певицы

Отец трагически умершей певицы Жанны Фриске рассказал о том, как ее супруг, ведущий Дмитрий Шепелев обманом завладел имуществом, "отобрав" у них часть ее недвижимости. Также семья певицы постоянно ссорится из-за сына Фриске Платона.

В среду, 8 июля Фриске могла бы отметить 46-летие, но не дожила до юбилея – она умерла после тяжелой борьбы с онкологией в 2015 году. OBOZREVATEL решил подробнее рассказать о скандалах, которые возникли в ее семье после смерти певицы.

"Дима продал особняк, который дочка (Жанна Фриске – Ред.) покупала вместе с ним. Отдал его за бесценок – 7 млн рублей. Юристы выясняют, как он смог осуществить сделку, ведь часть дома принадлежала нам", – разоткровенничался отец певицы Владимир о поступках ее супруга Дмитрия Шепелева после смерти Жанны.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев Cosmopolitan

Также Владимир Фриске добавил, что в настоящее время он пытается препятствовать их общению с сыном Жанны Платоном, воспитанием которого занимается в большей степени Шепелев. Телеведущий, кроме этого, не пускает семью в квартиру, которая ранее принадлежала исключительно Фриске.

Якобы Шепелев, чтобы родные покойной певицы не попали в ее квартиру, залил замочную скважину клеем.

Жанна и Платон

"А на днях мы приехали в московскую квартиру Жанны, хотели забрать счета за коммунальные услуги. Так пришлось вскрывать дверь и менять замок – скважину залили клеем. Кроме Дмитрия, это никто не мог сделать: комплекс элитный, на территорию не пускают посторонних, да и вандалов среди соседей нет. После Шепелев звонил и требовал предоставить доступ в апартаменты: мол, Платон – законный наследник. Так и есть, но ему еще не исполнилось 18 лет", – рассказал отец певицы.Он добавил, что семья Фриске не доверяет Шепелеву, так как он не впервые их обманывал.

"Просто Диме не доверяем. Когда Жанночка болела, он поселил там родителей, а мы узнали уже по факту", – подытожил Владимир Фриске.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская поп-звезда Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. Со злокачественной неоперабельной опухолью певица боролась около двух лет. Тогда ее поддерживал супруг, телеведущий Дмитрий Шепелев. Он в одиночку воспитывает их совместного сына Платона, которому недавно исполнилось 6 лет (на момент смерти матери мальчику было 2 года).