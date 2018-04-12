"Таблетками не вылечить": состояние Джигарханяна ухудшилось

Состояние здоровья известного советского режиссера и актера Армена Джигарханяна ухудшилось из-за скандалов с его бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Легендарному актеру стало плохо после просмотра ток-шоу "Пусть говорят", в котором "обсасывали" детали скандального развода Джигарханяна. Об этом сообщил его близкий друг Артур Согомонян, передает "Дни.ру".

"Получилось так, что Армен Борисович увидел две программы "Пусть говорят". До этого удавалось его уберегать, он не видел ни одной программы, хотя многое знал из рассказов "доброжелателей". Но в этот раз он узнал о месте и времени показа, я не смог на это повлиять. Посмотрев вторую подряд программу, он сначала сказал, что все увиденное – очень низко и пошло, что больше не хочет иметь с этими людьми ничего общего. Пытался как-то отвлечься, но глубокая обида от увиденного не давала ему покоя", - говорит Артур.

Армен Джигарханян GLOBAL LOOK

По словам друга Джигарханяна, увиденное отбилось на здоровье актера далеко не лучшим образом.

"Несмотря на сильный характер и волю Армена Борисовича, все это не могло не отразиться на его здоровье. У него резко подскочил сахар, затем давление, усилилась стенокардия. Врачам пришлось назначать капельницы и рекомендовать полный покой, но психологическое состояние, к сожалению, таблетками не вылечить. Наблюдающий Армена Борисовича врач строго-настрого запретил острые эмоциональные стрессы!" - возмутился Согомонян.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская sde.in.ua

К слову, 11 апреля сотрудники Первого канала пытались прорваться к Джигарханяну. Пришлось вызывать полицию, чтобы пресечь попытку проникновения журналистов в квартиру актера. После этого Армену снова стало плохо. В итоге квартиру взяли под круглосуточную охрану, а возле актера дежурит медицинская сестра.

Как сообщал "Обозреватель", скандальная история развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской продлилась более 4 месяцев. Бракоразводный процесс начался в октябре 2017 года, когда артист обвинил свою экс-супругу в краже недвижимости и 4 миллионов рублей с его личных счетов в банке.