Сын звезды Голливуда презентовал инновационный рэп-альбом: сеть в восторге

Сын легендарного голливудского актера Уилла Смита Джейден презентовал собственный музыкальный альбом, использовав для его распространения нестандартный подход.

Так, все треки из "пластинки" размещены на официальном аккаунте Смита-младшего в Instagram и каждый пользователь может послушать их совершенно бесплатно.

Особенностью презентации альбома "SYRE: The Electric Album" стали также сопроводительные видео, которые соединяются в единый коллаж. Во всех видео таинственный дипломат парит в воздухе под музыку.

Публикация от Jaden Smith (@c.syresmith) 8 Июл 2018 в 4:23 PDT

По сути, новый альбом – это переделанный на электронный лад прошлогодний SYRE. Свежих треков Джейден не показал. Чтобы выпустить свои музыкальные эксперименты в свет, он воспользовался недавно вышедшей функцией IGTV и разместил видео с новыми композициями в интересной обработке.

Стоит отметить, что в сумме все треки Джейдена Смита прослушали более 20 миллионов раз.

Публикация от Jaden Smith (@c.syresmith) 24 Окт 2017 в 2:06 PDT

Публикация от Jaden Smith (@c.syresmith) 24 Окт 2017 в 2:21 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец Джейдена, знаменитый актер Уилл Смит жестко высказался относительно стиля своего сына, так как он любит носить женскую одежду.