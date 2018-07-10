Сын звезды Голливуда презентовал инновационный рэп-альбом: сеть в восторге

Сын легендарного голливудского актера Уилла Смита Джейден презентовал собственный музыкальный альбом, использовав для его распространения нестандартный подход.
Так, все треки из "пластинки" размещены на официальном аккаунте Смита-младшего в Instagram и каждый пользователь может послушать их совершенно бесплатно.
Особенностью презентации альбома "SYRE: The Electric Album" стали также сопроводительные видео, которые соединяются в единый коллаж. Во всех видео таинственный дипломат парит в воздухе под музыку.
По сути, новый альбом – это переделанный на электронный лад прошлогодний SYRE. Свежих треков Джейден не показал. Чтобы выпустить свои музыкальные эксперименты в свет, он воспользовался недавно вышедшей функцией IGTV и разместил видео с новыми композициями в интересной обработке.
Стоит отметить, что в сумме все треки Джейдена Смита прослушали более 20 миллионов раз.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец Джейдена, знаменитый актер Уилл Смит жестко высказался относительно стиля своего сына, так как он любит носить женскую одежду.