"Я имею право психануть": сын Повалий со скандалом покинул "Голос країни-8"

Сын скандальной украинской певицы Таисии Повалий - близкой подруги беглого президента Украины Виктора Януковича, Денис со скандалом покинул проект "Голос країни-8".

В вокальном шоу парень в составе трио "Nude Voices" дошел до прямых эфиров, однако принял решение прекратить дальнейшее участие в проекте.

"Я ухожу, я забыл все. Я залажал и я уступаю свое место", - говорил после выступления в нокаутах Повалий.

Следующий скандал произошел во время репетиции с тренером коллектива - Тиной Кароль.

"Мне тут явно места нет. Та ну, ребята, это смешно. Ну я имею право психануть? Я имею. Я это сделал. Я не люблю, когда мне указывают, что делать, как петь. Пусть ребята сами слушают великую хозяйку", - говорил Денис.

Коллеги Повалия по коллективу сочли такой поступок парня предательством и продолжили выступать дуэтом.

В четвертьфинале они исполнили мash-up OST Star Wars, In the jungle, Don't worry be happy, Ghostbusters, однако коллективу не удалось пройти в полуфинал "Голосу країни-8".

