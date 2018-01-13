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Сыграла злую шутку: очередная "звезда" России загремела в "Миротворец"

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В базу добровольческого центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности Украины, внесли российскую актрису Диану Пожарскую.

Об этом сообщается в Facebook "Миротворца".

"Это была только шутка", "Злая шутка" - так называются два фильма, снятые по заказу первого оккупантского телеканала агрессора. Как в воду глядели и сыграли злую шутку со своей молодой 25-летней актрисой. В Центре "Миротворец" с нарушителями государственной границы Украины не шутят и поэтому, внимательно изучив анонсы и титры, установили нарушительницу и поставили ей соответствующее клеймо, занеся в "Чистилище". Понятно, что уже завтра наши пограничники "срисуют" ее данные с соответствующими доказательствами ее противоправной деятельности. Имеют право, да и мы не против. Помогаем же в первую очередь им и СБУ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что съемки фильмов проходили на территории аннексированного Крыма в 2016 году.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее украинский композитор Владимир Быстряков, оскандалившийся резким заявлением об иностранцах на Донбассе, угодил в базу добровольческого центра "Миротворец".

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Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Россия
Объект
сайт Миротворец
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