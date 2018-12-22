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Своих не хватило? Россия присвоила украинских звезд для топа самых сексуальных

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Российский глянец для мужчин Maxim готовится представить рейтинг "100 самых красивых женщин страны". Так, в него попали сразу несколько известных украинок.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте журнала, на данном этапе редакция проводит среди читателей опрос, который должен помочь в создании рейтинга. По его итогам 100 самых сексуальных женщин "России" упорядочат в соответствии с количеством голосов.

Среди претенденток на премию от Maxim оказались такие украинские певицы как Даша Астафьева, Светлана Лобода и Эрика Герцег.

Своих не хватило? Россия присвоила украинских звезд для топа самых сексуальных

Даша Астафьева

Фото: maximonline.ru

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Своих не хватило? Россия присвоила украинских звезд для топа самых сексуальных

Светлана Лобода

Фото: maximonline.ru

Своих не хватило? Россия присвоила украинских звезд для топа самых сексуальных

Эрика Герцег

Фото: maximonline.ru

Отметим, что в отличие от других артисток, Лобода уже не впервые оказывается в подобном рейтинге. Певица на данный момент проживает и работает в Москве, а в Украине появляется не часто.

Своих не хватило? Россия присвоила украинских звезд для топа самых сексуальных

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала снимок, на котором изображена полностью обнаженной.

Персоны
Даша АстафьеваЭрика ГерцегСветлана Лобода
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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