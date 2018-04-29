"Свобода не имеет национальности": финалистка "Голосу країни-8" рассказала о протестах в Армении

Финалистка вокального проекта "Голос країни-8" Србуи Саргсян пронзительно прокомментировала протесты в Армении (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

О своей родной стране и происходящем там Србуи заговорила перед выступлением в финале проекта, который состоялся 29 апреля.

"На пути к свободе каждый человек проходит через много испытаний. Сейчас очень знаковый период в истории Армении. Армяне вышли из домов и хотели, чтобы они решали, кто будет управлять страной. Я знаю, что в Украине то же самое было... Я не могу не плакать, когда это вижу. Свобода не имеет национальности. Свобода не имеет границ. Это то, что каждый человек чувствует изнутри", - сказала Србуи.

Србуи Саргсян Кадр из видео

Номер певицы был посвящен важным событиям в мировой истории, которые показывались на фоне. Кроме того, на экран выводили флаги Украины и Армении, а также демонстрировались кадры о Революции Достоинства.

Напомним, что митинги в Армении начались 13 апреля под руководством движения "Мой шаг" во главе с главой парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Николом Пашиняном. Серж Саргсян был избран главой правительства 17 апреля текущего года, после двух президентских сроков.

Саргсян объявил об отставке на одиннадцатый день протестов в стране против его назначения. Исполняющим обязанности премьер-министра стал первый вице-премьер республики Карен Карапетян.

Как сообщал "Обозреватель", после успеха протестов, Армению предупредили о военной угрозе РФ.