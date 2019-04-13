Светский Киев в восторге от заглавного хита стадионного шоу MONATIK

Премьера нового сингла и самая грандиозная постановка от MONATIK вызвала нереальный восторг у гостей "Вечера премьер" с Катериной Осадчей.

MONATIK впервые презентовал заглавный сингл своего стадионного шоу "LOVE IT ритм" на "Вечере премьер" с Катериной Осадчей. Выступление MONATIK вызвало настоящий фурор и восторг среди гостей события. Весь светский Киев танцевал под новый трек мультиартиста, который задает фирменное ритмичное направление в поп-музыке, передает его пресс-служба.

Зрители смогут увидеть выступление 29 апреля в рамках телеверсии на канале "1+1", а тем временем гости мероприятия, которые увидели выступление первыми, были настолько восхищены и тронуты номером MONATIK, что до сих пор на своих страницах в социальных сетях продолжают делиться многочисленными восторженными видео и своими впечатлениями.

В своем потрясающем выступлении MONATIK объединил множество творческих и театральных этюдов: оркестр, хор, стэписты, баскетболисты, акробаты и даже солист ансамбля Вирского.

Восторг не скрывали даже знаменитости. В светском партере выступление MONATIK сравнили с лучшими профессиональными перфоменсами всемирно известного цирка дю Солей. Бесспорно, LOVE IT ритм - гениальное произведение, которое должно звучать по всему земному шару!

Безупречные танцы, образы, в которых продумана со вкусом каждая деталь, и невероятный хит, поселившийся с первых же секунд в головах гостей Вечера, подчеркивают многогранность таланта артиста. Совокупность всего этого превращает выступление в невероятно вдохновляющее зрелище. Впервые артист представил тизер самых запоминающихся образов из своего нового клипа.

Режиссером-постановщиком данного перфоманса стал Денис Стульников, который сейчас работает над созданием Stadium Show "LOVE IT ритм". Ведущая Екатерина Осадчая отметила, что настроение номера напоминало открытие олимпийских игр. Если такой несказанно масштабной стала презентация заглавного сингла шоу, стоит только представить, что команда артиста готовит для нас 1 июня.

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