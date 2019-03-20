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''Светлая память мастеру!'' В Украине вспомнили знаменитого артиста, погибшего в ДТП

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Пользователи Facebook почтили память украинского актера театра и кино, телеведущего и шоумена Анатолия Дяченко. В июле 2005 года артист разбился в ДТП. 20 марта ему могло бы исполниться 60 лет.

Пост о своем товарище и коллеге на личной странице в соцсети опубликовал актер и юморист, звезда "Шоу довгоносиків" Виктор Андриенко.

Анатолий Дяченко и Виктор Андриенко

Анатолий Дяченко и Виктор Андриенко

"20 марта родился мой Друг Анатолий Дяченко. Талантливый, неповторимый, яркий и эксцентричный актер! Мы вместе пришли в 1979 году в киевский "Театр Эстрады", с чего и началась наша творческая карьера. Остались роли в кино, телепрограммы и память! Светлая память о прекрасном человеке и мастере", - написал Андриенко, приложив к своему посту фотографию Дяченко.

Пост Андриенко собрал сотни лайков, десятки комментариев и перепостов. Под снимком Дяченко пользователи соцсети вспомнили о его ролях, лучших проектах с его участием, а также о роковом ДТП.

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Напомним, за годы карьеры Анатолий Дяченко снялся во многих украинских художественных фильмах и сериалах, среди них "Бездельники", "Женская интуиция", "На поле крови". Стал звездой праздничных ТВ-мюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "За двумя зайцами", "Сорочинская ярмарка". Последнюю роль Дяченко сыграл в картине "Утесов. Песня длиною в жизнь".

Запомнился Дяченко украинскому зрителю и такими телевизионными проектами как юмористический телеклуб "Золотой Гусь" и телепрограмма "3х4. Найкумедніше домашнє відео".

Погиб артист в ДТП 13 июля 2005 года. По некоторым данным, у него случился сердечный приступ. Внедорожник Дяченко выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Похоронили актера на Байковом кладбище в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США умер гитарист Дик Дейл в возрасте 81 год. Дейла называют "королем серф-рока" и одним из первых испытателей гитары Fender Stratocaster. Наиболее известным в мире стал его сингл Misirlou, который режиссер Квентин Тарантино использовал в фильме "Криминальное чтиво".

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Персона
Виктор Андриенко
Место
Украина
Теги
ДТПактерFacebook
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