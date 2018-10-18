Светлане Лободе - 36: самые откровенные фото скандальной певицы

В четверг, 18 октября скандальная украинская певица Светлана Лобода празднует свой день рождения. Артистке исполнилось 36 лет.

Эпатажная артистка, внешностью которой восхищаются миллионы фанатов, никогда не стеснялась появляться на публике в откровенных, а иногда даже и весьма дерзких образах, при этом нередко позируя обнаженной для известных глянцев. OBOZREVATEL предлагает подборку самых смелых фотографий известной певицы.

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Артистка строила свою карьеру в нескольких коллективах, однако настоящая известность пришла к ней в 2000-х, когда она стала одной из участниц культовой украинской поп-группы "ВИА Гра".

Спустя год пребывания в составе коллектива, в 2005 году, Светлана начала строить сольную карьеру, громко заявив о себе в Украине, России и на пространстве СНГ.

Помимо музыкальной карьеры Лобода также снималась в нескольких фильмах, среди которых украинский мюзикл "Сорочинская ярмарка", картина "Женщина-преступница", а также неоднократно участвовала в фотосессиях для глянцевых журналов. В том числе и мужских изданий, где она позировала обнаженной.

В настоящее время звезда продолжает строить карьеру, только теперь преимущественно выступая в России. Артистка не замужем, воспитывает двух дочерей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Лобода родила вторую дочь в мае 2018 года в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

На страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тиля Линдеманна используется "для отвода глаз".