Сверкнула пышной грудью: украинская телеведущая устроила эротические танцы в белье

Украинская телеведущая Елена Филонова, звезда проекта "Страсти по ревизору" и новая ведущая "Ревизора" на "Новом канале", взбудоражила своих фолловеров в сети пикантным видео.

Так, телезвезда показала, как готовится к съемкам, при этом позировала перед камерами в сексуальном боди красного цвета. Ролик Филонова опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На некоторых кадрах видео Елена также станцевала смелый танец, демонстрируя пышный бюст. Многие фанаты пришли в восторг от ее смелого поста.

Елена Филонова Lady in Dress

В комментариях к посту поклонники оставили Филоновой множество комментариев с комплиментами по поводу ее фигуры, указав, что артистка выглядит аппетитно и соблазнительно.

Instagram @efilonova (скриншот из видео)

Instagram @efilonova (скриншот из видео)

Instagram @efilonova (скриншот из видео)

Instagram @efilonova (скриншот из видео)

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года Филонова позабавила поклонников видео со съемочной площадки, где на камеру угодил весьма пикантный момент.

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