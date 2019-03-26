МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Сверкнула пышной грудью: украинская телеведущая устроила эротические танцы в белье

772Читать материал на украинском

Украинская телеведущая Елена Филонова, звезда проекта "Страсти по ревизору" и новая ведущая "Ревизора" на "Новом канале", взбудоражила своих фолловеров в сети пикантным видео.

Так, телезвезда показала, как готовится к съемкам, при этом позировала перед камерами в сексуальном боди красного цвета. Ролик Филонова опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На некоторых кадрах видео Елена также станцевала смелый танец, демонстрируя пышный бюст. Многие фанаты пришли в восторг от ее смелого поста.

Елена Филонова

Елена Филонова

Lady in Dress

Новости
Известная украинская телеведущая стала мамой во второй раз: что известно

В комментариях к посту поклонники оставили Филоновой множество комментариев с комплиментами по поводу ее фигуры, указав, что артистка выглядит аппетитно и соблазнительно.

Сверкнула пышной грудью: украинская телеведущая устроила эротические танцы в белье

Instagram @efilonova (скриншот из видео)

Сверкнула пышной грудью: украинская телеведущая устроила эротические танцы в белье

Instagram @efilonova (скриншот из видео)

Новости
''Богиня'': Каменских вызвала бурю в сети откровенным снимком
Сверкнула пышной грудью: украинская телеведущая устроила эротические танцы в белье

Instagram @efilonova (скриншот из видео)

Сверкнула пышной грудью: украинская телеведущая устроила эротические танцы в белье

Instagram @efilonova (скриншот из видео)

Сверкнула пышной грудью: украинская телеведущая устроила эротические танцы в белье

Сверкнула пышной грудью: украинская телеведущая устроила эротические танцы в белье

Сверкнула пышной грудью: украинская телеведущая устроила эротические танцы в белье

Сверкнула пышной грудью: украинская телеведущая устроила эротические танцы в белье

Сверкнула пышной грудью: украинская телеведущая устроила эротические танцы в белье

Сверкнула пышной грудью: украинская телеведущая устроила эротические танцы в белье

Сверкнула пышной грудью: украинская телеведущая устроила эротические танцы в белье

Сверкнула пышной грудью: украинская телеведущая устроила эротические танцы в белье

Сверкнула пышной грудью: украинская телеведущая устроила эротические танцы в белье

Новости
Тина Кароль сверкнула грудью в откровенном наряде: горячее фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года Филонова позабавила поклонников видео со съемочной площадки, где на камеру угодил весьма пикантный момент.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Теги
новостишоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения