Свадьба Потапа и Насти: кто из звезд пришел

Звезды украинского шоу-бизнеса 23 мая отметили "музыкальную свадьбу года" Алексея Потапенко (Потап) и Насти Каменских (NK).
На церемонию и вечеринку пришел почти весь "элитный бомонд" страны, о чем свидетельствуют фотографии в Instagram.
В частности, на свадьбе Потапа и Каменских присутствовали: Тина Кароль, Надя Дорофеева, Полина Логунова, Оля Полякова, Катя Осадчая, Маша Ефросинина.
Полина Логунова с мужем
Instagram@polinalogunova
Также молодоженов порадовали: Алексей Завгородний (Позитив), продюсер Юрий Никитин с супругой Ольгой Горбачевой, Мика Филатов (студия "Квартал 95") и многие другие.
Маша Ефросинина с мужем
Instagram@mashaefrosinina
Instagram@kamenskux_family
Instagram@kamenskux_family
Instagram@kamenskux_family
Instagram@kamenskux_family
Instagram@kamenskux_family
Instagram@kamenskux_family
Ольга Полякова начала готовиться к событию заранее. Она пошла на массаж лица, чтобы блистать на вечеринке Потапа и Каменских, при этом добавила, что нужно не перестараться, чтобы "не затмить невесту". Она также вела трансляцию со свадьбы.
Видео: подготовка Поляковой к свадьбе Каменских и Потапа (скрольте в сторону)
Оля Полякова приехала поздравить молодоженов со свадьбой! Оля Полякова поздравила @kamenskux и @realpotap с бракосочетанием. При этом, артистка вела прямую трансляцию на YouTube, а сразу после поздравлений отправилась на съемки @iloveligasmeha, но пообещала вернуться) ________ #оляполякова #оляполякова❤ #королеваночи #kamenskuxfamily #потапенко #kamenskux #настякаменских #потап #птп #полякова #потапинастя #константа #bearanddiamond @kamenskux_daily @potapinastya_fan @nk_family__ @kamenskux_family @kamenskux.faan @musicpolyakova @olia_polyakova @polyakova.band @polyakovaxqueen
Дорофеева с супругом еще днем показали, как выехали на звездное мероприятие. В подписи к фотографиям они подписали, что уже готовы.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Инстаграм Дорофеевой
Надя Дорофеева в дороге
Владимир Дантес
Instagram / сторис
Сама же Каменских вечером опубликовала фотографию, на которой показала платье для торжества. Что примечательно, невеста переоделась для вечеринки.
Настя Каменских: "Наша любовь — это константа"
Instagram @kamenskux
@kamenskux and @realpotap congrats on your BIG day!😭♥️🕊 _ #fashion#ootdfashion#ootd#love#engagementring#engagment#diamonds#shesaidyes#ido#engaged#weddingphotography#wedding#weddingdress#weddinginspo#luxury#luxurywedding#weddingseason#gettingmarried#weddingtoronto#weddingflorals#weddingdecor#bride#bridesmaids #bearanddiamond
Напомним, что в мае появилась информация, что артисты готовятся к свадьбе, которая была запланирована на 23 мая. Каменских и Потапа начали массово поздравлять в сети, однако артисты по поводу торжества хранили интригу.
Позже певица прокомментировала информацию о свадьбе, уклончиво заявив, что она оберегает свою частную жизнь, о чем неоднократно говорила во многих официальных интервью. Также комментарий давал менеджер Каменских, заверив, что артисты сделают заявление.
Свадьба Потапа и Насти Каменских
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.
Ресторан, в котором проходило торжество, был засекречен, но OBOZREVATEL выяснил название заведения, в котором получио комментарий менеджеров.
Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях.
Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.
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