Свадьба Потапа и Насти: кто из звезд пришел

Звезды украинского шоу-бизнеса 23 мая отметили "музыкальную свадьбу года" Алексея Потапенко (Потап) и Насти Каменских (NK).

На церемонию и вечеринку пришел почти весь "элитный бомонд" страны, о чем свидетельствуют фотографии в Instagram.

В частности, на свадьбе Потапа и Каменских присутствовали: Тина Кароль, Надя Дорофеева, Полина Логунова, Оля Полякова, Катя Осадчая, Маша Ефросинина.

Полина Логунова с мужем Instagram@polinalogunova

Также молодоженов порадовали: Алексей Завгородний (Позитив), продюсер Юрий Никитин с супругой Ольгой Горбачевой, Мика Филатов (студия "Квартал 95") и многие другие.

Маша Ефросинина с мужем Instagram@mashaefrosinina

Instagram@kamenskux_family

Instagram@kamenskux_family

Instagram@kamenskux_family

Instagram@kamenskux_family

Instagram@kamenskux_family

Instagram@kamenskux_family

Ольга Полякова начала готовиться к событию заранее. Она пошла на массаж лица, чтобы блистать на вечеринке Потапа и Каменских, при этом добавила, что нужно не перестараться, чтобы "не затмить невесту". Она также вела трансляцию со свадьбы.

Видео: подготовка Поляковой к свадьбе Каменских и Потапа (скрольте в сторону)

Дорофеева с супругом еще днем показали, как выехали на звездное мероприятие. В подписи к фотографиям они подписали, что уже готовы.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Инстаграм Дорофеевой

Надя Дорофеева в дороге Instagram

Владимир Дантес Instagram / сторис

Сама же Каменских вечером опубликовала фотографию, на которой показала платье для торжества. Что примечательно, невеста переоделась для вечеринки.

Настя Каменских: "Наша любовь — это константа" Instagram @kamenskux

Напомним, что в мае появилась информация, что артисты готовятся к свадьбе, которая была запланирована на 23 мая. Каменских и Потапа начали массово поздравлять в сети, однако артисты по поводу торжества хранили интригу.

Позже певица прокомментировала информацию о свадьбе, уклончиво заявив, что она оберегает свою частную жизнь, о чем неоднократно говорила во многих официальных интервью. Также комментарий давал менеджер Каменских, заверив, что артисты сделают заявление.

Свадьба Потапа и Насти Каменских

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.

Ресторан, в котором проходило торжество, был засекречен, но OBOZREVATEL выяснил название заведения, в котором получио комментарий менеджеров.

Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях.

Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.