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Свадьба Потапа и Насти: кто из звезд пришел

14.9тЧитать материал на украинском

Звезды украинского шоу-бизнеса 23 мая отметили "музыкальную свадьбу года" Алексея Потапенко (Потап) и Насти Каменских (NK).

На церемонию и вечеринку пришел почти весь "элитный бомонд" страны, о чем свидетельствуют фотографии в Instagram.

В частности, на свадьбе Потапа и Каменских присутствовали: Тина Кароль, Надя Дорофеева, Полина Логунова, Оля Полякова, Катя Осадчая, Маша Ефросинина.

Полина Логунова с мужем

Полина Логунова с мужем

Instagram@polinalogunova

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Также молодоженов порадовали: Алексей Завгородний (Позитив), продюсер Юрий Никитин с супругой Ольгой Горбачевой, Мика Филатов (студия "Квартал 95") и многие другие.

Маша Ефросинина с мужем

Маша Ефросинина с мужем

Instagram@mashaefrosinina

Свадьба Потапа и Насти: кто из звезд пришел

Instagram@kamenskux_family

Свадьба Потапа и Насти: кто из звезд пришел

Instagram@kamenskux_family

Свадьба Потапа и Насти: кто из звезд пришел

Instagram@kamenskux_family

Свадьба Потапа и Насти: кто из звезд пришел

Instagram@kamenskux_family

Свадьба Потапа и Насти: кто из звезд пришел

Instagram@kamenskux_family

Свадьба Потапа и Насти: кто из звезд пришел

Instagram@kamenskux_family

Ольга Полякова начала готовиться к событию заранее. Она пошла на массаж лица, чтобы блистать на вечеринке Потапа и Каменских, при этом добавила, что нужно не перестараться, чтобы "не затмить невесту". Она также вела трансляцию со свадьбы.

Видео: подготовка Поляковой к свадьбе Каменских и Потапа (скрольте в сторону)

Оля Полякова приехала поздравить молодоженов со свадьбой! Оля Полякова поздравила @kamenskux и @realpotap с бракосочетанием. При этом, артистка вела прямую трансляцию на YouTube, а сразу после поздравлений отправилась на съемки @iloveligasmeha, но пообещала вернуться) ________ #оляполякова #оляполякова❤ #королеваночи #kamenskuxfamily #потапенко #kamenskux #настякаменских #потап #птп #полякова #потапинастя #константа #bearanddiamond @kamenskux_daily @potapinastya_fan @nk_family__ @kamenskux_family @kamenskux.faan @musicpolyakova @olia_polyakova @polyakova.band @polyakovaxqueen

Публикация от Аргументы и Факты в Украине (@aif_ua)

Дорофеева с супругом еще днем показали, как выехали на звездное мероприятие. В подписи к фотографиям они подписали, что уже готовы.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Инстаграм Дорофеевой

Надя Дорофеева в дороге

Надя Дорофеева в дороге

Instagram

Владимир Дантес

Владимир Дантес

Instagram / сторис

Сама же Каменских вечером опубликовала фотографию, на которой показала платье для торжества. Что примечательно, невеста переоделась для вечеринки.

Настя Каменских: "Наша любовь — это константа"

Настя Каменских: "Наша любовь — это константа"

Instagram @kamenskux

Напомним, что в мае появилась информация, что артисты готовятся к свадьбе, которая была запланирована на 23 мая. Каменских и Потапа начали массово поздравлять в сети, однако артисты по поводу торжества хранили интригу.

Позже певица прокомментировала информацию о свадьбе, уклончиво заявив, что она оберегает свою частную жизнь, о чем неоднократно говорила во многих официальных интервью. Также комментарий давал менеджер Каменских, заверив, что артисты сделают заявление.

Свадьба Потапа и Насти: кто из звезд пришел

Свадьба Потапа и Насти Каменских

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)Надя ДорофееваОля Полякова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнессвадьба
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