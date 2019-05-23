ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Свадьба Потапа и Каменских: первые фото долгожданного праздника

4.9тЧитать материал на украинском

В сети появились первые снимки со свадьбы Алексея Потапенко (Потап) и Насти Каменских (NK).

В Instagram начали массово появляться кадры с торжественного мероприятия, которое состоялось в ресторане под Киевом 23 мая.

Каменских и Потап под аркой принесли друг другу клятвы и поцеловались перед гостями. К ним на свадьбу пришло больше сотни человек.

Instagram@reiband

Instagram@reiband

Потап и Каменских Свадьба

Свадьба Потапа и Каменских: первые фото долгожданного праздника

скриншот

Свадьба Потапа и Каменских: первые фото долгожданного праздника

Instagram@fan_potap_nastya fan_potap_nastya

Свадьба Потапа и Каменских: первые фото долгожданного праздника

Instagram@JetSetter

Свадьба Потапа и Каменских: первые фото долгожданного праздника

Instagram@JetSetter

На свадьбе присутствовали: Оля Полякова, Тина Кароль, Надя Дорофеева и другие звездные гости. Полякова даже вела онлайн-трансляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)
Место
УкраинаКиев
Теги
свадьбашоу-бизнесфотосессия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения