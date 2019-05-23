Свадьба Потапа и Каменских: первые фото долгожданного праздника

В сети появились первые снимки со свадьбы Алексея Потапенко (Потап) и Насти Каменских (NK).

В Instagram начали массово появляться кадры с торжественного мероприятия, которое состоялось в ресторане под Киевом 23 мая.

Каменских и Потап под аркой принесли друг другу клятвы и поцеловались перед гостями. К ним на свадьбу пришло больше сотни человек.

Instagram@reiband Потап и Каменских Свадьба

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Instagram@JetSetter

На свадьбе присутствовали: Оля Полякова, Тина Кароль, Надя Дорофеева и другие звездные гости. Полякова даже вела онлайн-трансляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.

Ресторан, в котором проходило торжество, был засекречен, но OBOZREVATEL выяснил название заведения, в котором получио комментарий менеджеров.

Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях.

Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.

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