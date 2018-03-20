"Сувенир из Одессы": чем зрителей покорила 1 серия

В понедельник, 19 марта, на телеканале "1+1" стартовал исторический сериал "Сувенир из Одессы".

События, о которых идет речь в киноленте, разворачиваются в 1975 году в Одессе. О том, чем зрителей поразила первая серия, расскажет "Обозреватель".

Начинается сюжет тем, что у известного скрипача Матье Озона похитили скрипку и старинный золотой амулет в форме гроба, который по поверьям приносит успех только тому, кому был подарен.

И действующая, и преступная власть Одессы начинают поиски потерянных драгоценностей.

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Золотое украшение становится ключом, который отпирает "ящик Пандоры" и приводит ко многим смертям. А также бередит воспоминания людей, которые когда-то были с ней связаны. Украшение, которая за время своего существования принадлежала разным людям, начинает сводить их пути к единому месту - Одессы.

Зрители положительно отреагировали на первую серию "Сувенира из Одессы". Они отметили, что с нетерпением ждут продолжения и увлеклись сюжетом.

Ранее "Обозреватель" публиковал топ-5 ярких исторических локаций сериала "Сувенир из Одессы".