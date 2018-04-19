Супермодель Белла Хадид засветила в Instagram обнаженную грудь

Американская супермодель Белла Хадид опубликовала в Instagram серию откровенных фото, блеснув обнаженной грудью.

На личной странице знаменитости в соцсети появились снимки, на которых Хадид запечатлена в полупрозрачном белье, которое не скрывает пикантных зон ее тела.

gotta run Публикация от 🦋 (@bellahadid) 18 Апр 2018 в 6:59 PDT

"Должна бежать", "10 очков, если поймаете меня", - прокомментировала снимки супермодель.

Всего за несколько часов посты Хадид собрали в соцсети более 400 тыс. лайков. Сотни комментариев фолловеры звезды посвятили ее изящной фигуре и эффектной внешности.

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