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Супермодель Белла Хадид засветила в Instagram обнаженную грудь

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Американская супермодель Белла Хадид опубликовала в Instagram серию откровенных фото, блеснув обнаженной грудью.

На личной странице знаменитости в соцсети появились снимки, на которых Хадид запечатлена в полупрозрачном белье, которое не скрывает пикантных зон ее тела.

gotta run

Публикация от 🦋 (@bellahadid)

"Должна бежать", "10 очков, если поймаете меня", - прокомментировала снимки супермодель.

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Всего за несколько часов посты Хадид собрали в соцсети более 400 тыс. лайков. Сотни комментариев фолловеры звезды посвятили ее изящной фигуре и эффектной внешности.

ten points if you can catch me

Публикация от 🦋 (@bellahadid)

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Персона
Белла Хадид
Объекты
соцсетиInstagram
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