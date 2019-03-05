Суицид солиста The Prodigy: СМИ назвали вероятную причину

49-летний Кит Флинт, солист британской группы The Prodigy, покончил с собой после расставания с супругой и вынужденной продажи любимого дома в Эссексе (графство на юго-востоке Англии).

На момент смерти музыканта, его бывшая супруга, модель и диджей Маюми находилась в Японии, пишет The Sun.

Фото: facebook.com

Как сообщалось ранее, вскоре после известий о смерти Кита Флинта, его коллега и основатель The Prodigy Лиэм Хоулетт сообщил, что это был суицид. Поклонники стали гадать, что же могло вынудить их кумира на такой шаг. При этом в сети неоднократно отмечали, что музыкант давно завязал с наркотиками и алкоголем, за несколько дней до смерти его даже видели на марафоне по бегу, где Флинт показал неплохой результат.

Фото: thesun.co.uk

Наряду с этим версия о наркотиках всплыла сразу, как только СМИ узнали о расставании музыканта его женой Маюми. У Флинта якобы началась депрессия, что вновь могло стать причиной употребления наркотических веществ. Ведь именно появление Маюми, как отмечал ранее солист The Prodigy, спасло его от зависимости.

Кит Флинт и Маюми познакомились во время одного из туров группы. Пара поженилась в 2006 году.

Фото: thesun.co.uk

Флинт и Маюми приобрели в Эссексе старинную усадьбу за 1,5 млн фунтов. Завели несколько собак, увлекались ездой на лошадях.

Фото: thesun.co.uk

Описывая свой "деревенский" образ жизни, Флинт однажды сказал: "Мы любим устраивать пикники с бутербродами, кататься по зеленым переулкам".

Однако после развода Флинт решил продать дом, агенты по недвижимости опубликовали эту информацию в прошлую пятницу. После смерти музыканта она была удалена.

Фото: thesun.co.uk

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