Суд принял жесткое решение по счетам и недвижимости Цымбалюк-Романовской

Адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской, бывшей жены легендарного советского актера Армена Джигарханяна, заявила, что квартира пианистки и ее счет в банке арестованы.

Защитница Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова рассказала, что суд арестовал квартиру экс-супруги Джигарханяна на Молодогвардейской улице в Москве, а также ее банковский счет с суммой около миллиона рублей, пишет ТАСС.

"Столичный суд арестовал квартиру моей подзащитной на Молодогвардейской улице в Москве в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на миллион рублей, который находится в банковской ячейке Ланта-банка и также принадлежит Виталине", - подчеркнула юрист.

Виталина Цымбалюк-Романовская Утро

Отметим, что экс-супруга Армена Джигарханяна является фигуранткой уголовного дела о неприкосновенности частной жизни. Следственный комитет России предъявил Цымбалюк-Романовской обвинения по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни", после того как в СМИ появилось домашнее видео, на котором прославленный артист называет кого-то дешевкой.

Как сообщал "Обозреватель", бывшая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской, юрист Элина Мазур, отказалась защищать ее экс-супруга Армена Джигарханяна, так как на нее оказывается мощное давление со стороны "Первого канала".