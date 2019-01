''Стырили у Scorpions'': Брежнева вызвала споры в сети из-за новой песни

Супруга известного композитора Константина Меладзе, певица Вера Брежнева презентовала новую песню "Зла не держи", которая вызвала шквал критики в сети. В частности, звезду уличили в плагиате.

Композицию артистка исполнила в дуэте с российской шансон-певицей Еленой Север. Об официальной премьере трека сообщил Меладзе на своей странице в Instagram (видео смотрите в конце новости).

А Брежнева в социальной сети отметила, что песня стала для нее экспериментом, так как написана в жанре рок-баллады.

"Многие из вас знают, что я люблю экспериментировать. Мне представилась еще одна возможность выйти за рамки привычного – мне предложили исполнить песню в необычном для меня жанре: рок-баллада", – написала артистка на своей странице.

Пользователи сети, которые прослушали композицию, раскритиковали ее, назвав некачественной и бессмысленной.

Также многие из них отметили, что мелодия трека "Зла не держи" очень напоминает другие песни, в частности, знаменитую композицию культовых рокеров Scorpions "Send Me An Angel" и работу певицы Зара "Для нее" (слушайте треки в конце материала).

"Стырили мелодии у Зары и у Scorpions, вот получился "новый" хит! Один в один как "Here I am" (Send Me An Angel)", – подметили фолловеры.

Новая песня Веры Брежневой и Елены Север:

Композиции, с которыми сравнили трек Брежневой:

