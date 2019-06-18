"Стыдно": на 'Что? Где? Когда?'' разгорелся новый скандал

Вокруг российской телепередачи "Что? Где? Когда?" разгорелся скандал – ведущего Бориса Крюка обвинили в несправедливости.

В частности, он не засчитал ответ знатоков и начислил очки телезрителям. Соответствующий фрагмент видео опубликован в YouTube (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Что? Где? Когда?" скриншот

Был задан вопрос, с чем писатель Максим Горький сравнил правила написания пьес. "Горький говорил: "Нельзя сделать комедию, в которой люди все время смеялись бы, потому что смех разрушает следующий комический эпизод. Нельзя делать драму, которая состояла бы из одних душераздирающих кусков, потому что человеку нужен отдых для переживаний". Внимание вопрос. С чем Горький сравнил грамотно написанную пьесу", – спросил корреспондент.

Знатоки начали обсуждать этот вопрос, а участница команды Александра Золотова ответила, что писатель сравнил правила с лестницей. Прозвучали также предположения про подъем с отдыхом на пролетах.

Участница команды Александра Золотова скриншот

Ведущий заявил, что правильно будет – "лестница, на которой есть площадки для отдыха". По его словам, знатоки дали не совсем верный ответ, потому засчитал очки зрителям. Из-за этого в зале началась шумиха. Один из участников шоу Андрей Козлов назвал решение "стыдным" и ушел из помещения.

Андрей Козлов покинул помещение скриншот

В сети начали бурно обсуждать инцидент на телепередаче. Многие пользователи также были возмущены решением Крюка.

"Двойные стандарты ведущего Крюка настолько очевидны, что просто стыдно за легендарную передачу", "Крюк утопил команду. Не думал, что настанет день, когда я соглашусь с Козловым", "Уже и здесь, ничего личного, только бизнес? Срамота", – возмутились в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно разгорелся скандал вокруг российской телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?", в котором оказались замешаны его главный редактор Илья Бер и знаток, звезда передачи "Что? Где? Когда?" Александр Друзь. Последний якобы попросил заранее передать список вопросов и ответов для его команды.

Российский медиаменеджер, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст позже оценил скандал, предположив, что между участниками возник личный конфликт.

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