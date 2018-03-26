"Стройную" Кардашьян высмеяли за неумелый фотошоп

Американскую модель и актрису Ким Кардашьян высмеяли за неумелое пользование "фотошопом". На одном из последних фото Ким изображена на фоне искаженных зданий и автомобилей.

37-летняя звезда реалити в очередной раз показала, что в реальной жизни она выглядит не так идеально, как в социальных сетях. Кардашьян показала поклонникам фото, на котором четко видны "следы" графического редактора. Вероятно, она увлеклась фотошопом, с помощью которого пыталась визуально откорректировать фигуру. Спорный снимок Ким опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии Ким Кардашьян изображена во время Марша за жизнь в США, который был посвящен запрету свободной продажи огнестрельного оружия в стране. Звезда позировала в сером спортивном топе, обтягивающих шортах и розовой кофте.

Спорное фото Ким Кардашьян Instagram @kimkardashian

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Многих смутил задний фон на фотографии - автомобиль, на фоне которого запечатлена Ким, буквально "сплющило" из-за неумелого пользования "фотошопом". Помимо этого, на фото четко видны и другие "ляпы", такие как поплывшая разметка на дороге и деформированные здания.

Спустя некоторое время Кардашьян закрыла комментарии к своему посту, вероятно, из-за шквала критики со стороны своих фолловеров.

Как сообщал "Обозреватель", знаменитая американская модель и актриса Ким Кардашьян поделилась с поклонниками пикантным снимком в смелом купальнике.