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СпортLady

Тина Кароль заинтриговала фанов страстным видео

2.1тЧитать новость на украинском

Украинская поп-дива Тина Кароль заинтриговала фанов коротким видео из танцевальной студии, в которой занимается с хореографом.

Соответствующий ролик без каких-либо комментариев появился на страницах артистки в Instagram и Facebook.

На видео запечатлен эпизод репетиции. Тина Кароль в легком наряде и на каблуках отрабатывает различные движения и приемы, что натолкнуло ее поклонников на мысль о новом клипе, возможно, о новой концертной программе.

#tinakarol #тинакароль @alisazaitseva

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Всего за несколько минут с момента публикации видео посмотрели более 5 тыс. фолловеров звезды. В комментариях под роликом фаны певицы выразили любопытство.

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"Великолепная", "Что ж это будет, чтооо?", "Очень красиво", "Будет что-то огненное", "Страстная стройняшка", - отметили под видео.

При этом сама артистка не спешит раскрывать интригу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Тина Кароль прогулялась в откровенном топе.

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Объекты
соцсетиInstagram
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