Стоит как 5 квартир в Москве: Пугачева поразила сеть эксклюзивным аксессуаром за 28 миллионов

Российская певица Алла Пугачева показала роскошный подарок от своего супруга, пародиста Максима Галкина – эксклюзивное кольцо, стоимость которого может достигать 28 миллионов рублей(11,6 млн гривен или 450 тыс. долларов).

Фото, на котором примадонна позирует с кольцом с редким бриллиантом, появилось на странице в Instagram ее приятельницы – актрисы Олеси Судзиловской.

На снимке Пугачева предстала в светлой блузке и очках в "черепаховой" оправе. Алла Борисовна поднесла руку к лицу, поэтому в кадр попало украшение с огромным квадратным камнем.

Алла Пугачева и Максим Галкин WomanHit

Как отметила дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова, качество бриллианта выше всяких похвал, а стоимость такого украшения может достигать стоимости пяти однокомнатных квартир в Москве, пишет "Kомсомольская правда".

"Подобное украшение не встретишь на прилавках московских ювелирных магазинов. И даже среди брендов такое кольцо – крайне редкий гость. Видно, что украшение создали по индивидуальному заказу. Центральный бриллиант – не меньше 12 карат, но, возможно, и больше", – сообщила Джафарова.

Пугачева с дорогущим кольцом на пальце Instagram @olesya_sudzilovskaya

Дизайнер также обратила внимание на белый, чистый цвет камня – это один из немаловажных факторов, значительно повышающий стоимость ювелирного изделия. Минимальная цена такого кольца – порядка 450 тысяч долларов или 28 миллионов рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алла Пугачева и ее знаменитый супруг Максим Галкин вместе с детьми покинули Россию. Они отправились в Юрмалу, где сняли элитный котедж в фешенебельном районе на берегу Балтийского моря.

Поездка на отдых спровоцировала много шума. Примадонна приехала прямо к вагону на собственном авто, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Позже появились слухи, что сотрудника вокзала, который это допустил, уволят. Однако позже в РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала.

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