"Стоило похоронить в Мавзолее": Невзоров едко высказался об умершей Началовой

Известный российский журналист Александр Невзоров признался, что не понимает "шумихи" вокруг кончины поп-певицы Юлии Началовой, с сарказмом предположив, что тело звезды стоило бы захоронить в Мавзолее вместо Владимира Ленина.

Свое мнение публицист высказал в авторской программе на "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

"Московский гламур топит абсолютно все в своих глицериновых слезах. И на этой неделе или в этом месяце умирали Нобелевские лауреаты, хирурги, большие политтехнологи, большие актеры. Вон Малашенко похоронили. И не было никакого гламурного резонанса", — сказал Невзоров.

"Но достаточно ли комфортабелен Мавзолей и достоин ли он ее? Понятно, что там мумия Ильича багровеет от стыда, осознав, чье место она занимает. Теперь мы знаем, чье", — добавил журналист.

Он также отметил, что до новости о смерти Началовой понятия не имел о том, что существует такая певица. Причины резонанса ему неясны, однако несмотря на это событие затмило "такое гигантское и драматическое явление, как очередная годовщина "Крымнаша".

Напомним, в четверг, 21 марта, в российской столице Москве состоялись похороны Юлии Началовой.

Ее похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища рядом с покончившим с собой в Испании основателем НТВ, российским политологом Игорем Малашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

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