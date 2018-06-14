УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Стефано Габбана назвал Селену Гомес "уродливой"

781Читать новость на украинском

55-летний итальянский дизайнер и один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана резко высказался в адрес певицы Селены Гомес. Габбана оскорбил Гомес в Instagram.

В аккаунте The Catwalk Italia, публикующем фотографии нарядов знаменитостей, появился коллаж из пяти снимков Селены в красных платьях. Пользователям соцсети было предложено выбрать лучшее из них.

Новости
Селена Гомес обстригла свои шикарные волосы: опубликовано фото

Коллаж

Скриншот

Реакция дизайнера была неожиданной. "È proprio brutta!!!" ("Она такая уродина!!!"), - написал Габбана в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что певица Селена Гомес не очень удачно выбрала наряд.

Персона
Селена Гомес
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги

Hit-парад