Стартовал 2-й отборочный тур-прослушивания выполнения вживую фестиваля "Черноморские Игры"

12 апреля стартовал 2-й отборочный тур XVII Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры"!

606 конкурсантов зарегистрировались для участия в 17-й Черноморских Играх. После просмотра видеозаписей экспертное жюри фестиваля отобрало 237 участников до 2-го этапа конкурса "Прослушивание выполнения вживую". Место проведения 2-го отборочного тура "Академия современного образования А +".

Отбор проходит в следующих категориях: вокалистки (6-10 лет), вокалистки (11-13 лет), вокалистки (14-16 лет), вокалисты (6-11 лет), вокалисты (12-16 лет), вокальные группы (6 -16 лет), участники категории "Народное пение".

Следующие этапы вокального конкурса полуфинал, финал, борьба за Гран-при и гала-концерт пройдут в Скадовске 26-28 июля.

Фестиваль основан в 1998 году и за 16 предыдущих сезонов в его мероприятиях приняли участие более 32 тысяч детей.

Миссия "Черноморских Игр" - поиск, открытие, творческий и духовное развитие талантливых детей Украины независимо от их национального происхождения и социального положения. Участие в фестивале бесплатное. Задачей фестиваля является поиск, открытие и развитие талантливых детей в Украине, развитие детского творчества, популяризация здорового образа жизни, организация детского досуга и отдыха, привлечения детей и взрослых к благотворительности.

Главный конкурс "Черноморских Игр" - вокальный. В нем принимают участие дети в возрасте от 6-ти до 16-ти лет. В состав жюри конкурса входят известные специалисты музыкальной индустрии и масс-медиа: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Руслан Квинта (композитор, музыкальный продюсер), Александр Пономарев (Народный артист Украины, певец, композитор), Алена Савинова (преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Елена Мозговая (продюсер), Виталий Дроздов (генеральный директор "Хит Fm"), Роман Муха (продюсер телеканала М2).

Основатель фестиваля "Черноморские Игры", президент компании "Таврийские Игры", председатель наблюдательного совета "ТАВР-медиа", основатель телеканалов М1 и М2 Николай Баграев.

"Черноморские Игры" открыли путь на профессиональную сцену многим артистам, которые сегодня являются лицом современной украинской музыкальной культуры: Тина Кароль, Анастасия Каменских, Надежда Дорофеева, Юлия Санина, Михаил Хома, Ирина Розенфельд, Мика Ньютон, Юлия Войс, Иван Дорн, Марк Савин Иван Березовский и другие.

Как всегда, "Черноморские Игры" объединят много интересных событий – конкурс среди юных вокалистов, дискуссионные клубы со специалистами шоу-бизнеса, встреча со звездами, флешмобы, выступления любимых артистов, а главное – подарят детям незабываемые дни дружбы и отдыха!

Фестиваль "Черноморские Игры" ежегодно привлекает внимание как зрителей, так и СМИ. Ф естивальни события на Скадовский набережной в 2018 году посетило более 45 тис.глядачив.

2 млн. 800 тыс. Зрителей смотрели "Черноморские Игры" во время прямой трансляции на телеканале М1 и еще более 650 тис.переглядив было в интернете. Более 200 публикаций в СМИ и 30 телевизионных сюжетов на ведущих телеканалах Украины.

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