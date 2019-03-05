"Становится противно": российская звезда 90-х высказалась о личной жизни Ани Лорак

Известная российская певица, звезда 90-х Татьяна Буланова высказалась о личной жизни скандальной украинки Ани Лорак, которая недавно развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу.
По мнению Булановой, с разрыве виноват исключительно экс-супруг Лорак, а также ответственность должна нести и "девица", которая разрушила семью звезды. Об этом шла речь в интервью изданию "Экспресс Газета".
"Медийным персонам в этом плане сложнее, чем другим людям. Вот Ани Лорак, может быть, и простила бы гулящего супруга, но его засняли в обнимку с девушкой. Грянул медийный скандал, логичным итогом которого стал развод. В этой ситуации исключительно мужчина виноват", – резюмировала Татьяна.
Ани Лорак и Татьяна Буланова
Коллаж: Дни.ру
Артистка добавила, что Мурат изначально должен был понимать, что его измена станет предметом для обсуждения общественности. При этом она отметила, что мужчинам, которые "ходят налево" стоит сначала позаботиться о том, чтобы об их "подвигах" никто не узнал, а также привела пример из личной жизни.
Ани Лорак с бывшим мужем Муратом
Viva
"Он должен был четко понимать, чем его похождения могут аукнуться. Так же и у меня с Владом (экс-мужем Булановой – Ред.) получилось. Он познакомился с девушкой в ресторане, куда-то ее повел, не думая о том, что я медийная личность. Хочется тебе погулять – сто раз подумай, или хотя бы сделай так, чтобы никто тебя не увидел. Когда пресса мусолит все это, становится противно. Но многое остается и на совести вот этих девиц с низкой социальной ответственностью", – подытожила Буланова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 января Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода останется с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
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