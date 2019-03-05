"Становится противно": российская звезда 90-х высказалась о личной жизни Ани Лорак

Известная российская певица, звезда 90-х Татьяна Буланова высказалась о личной жизни скандальной украинки Ани Лорак, которая недавно развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу.

По мнению Булановой, с разрыве виноват исключительно экс-супруг Лорак, а также ответственность должна нести и "девица", которая разрушила семью звезды. Об этом шла речь в интервью изданию "Экспресс Газета".

"Медийным персонам в этом плане сложнее, чем другим людям. Вот Ани Лорак, может быть, и простила бы гулящего супруга, но его засняли в обнимку с девушкой. Грянул медийный скандал, логичным итогом которого стал развод. В этой ситуации исключительно мужчина виноват", – резюмировала Татьяна.

Ани Лорак и Татьяна Буланова Коллаж: Дни.ру

Артистка добавила, что Мурат изначально должен был понимать, что его измена станет предметом для обсуждения общественности. При этом она отметила, что мужчинам, которые "ходят налево" стоит сначала позаботиться о том, чтобы об их "подвигах" никто не узнал, а также привела пример из личной жизни.

Ани Лорак с бывшим мужем Муратом Viva

"Он должен был четко понимать, чем его похождения могут аукнуться. Так же и у меня с Владом (экс-мужем Булановой – Ред.) получилось. Он познакомился с девушкой в ресторане, куда-то ее повел, не думая о том, что я медийная личность. Хочется тебе погулять – сто раз подумай, или хотя бы сделай так, чтобы никто тебя не увидел. Когда пресса мусолит все это, становится противно. Но многое остается и на совести вот этих девиц с низкой социальной ответственностью", – подытожила Буланова.

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