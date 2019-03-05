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Стало известно о врожденной болезни рэпера Децла

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Российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий), который внезапно скончался в ночь на 3 февраля, имел врожденное заболевание — гипертрофическую кардиомиопатию.

Как рассказал после обнародования результатов экспертизы отец рэпера, Александр Толмацкий, этот недуг и привел музыканта к сердечной недостаточности, пишет РИА "Новости".

Стало известно о врожденной болезни рэпера Децла

По словам отца, наличие генетического заболевания также выявили судмедэксперты. Толмацкий отметил, что болезнь может не проявляться и вызвать внезапную смерть в возрасте до 30 лет.

"Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца", - пояснил он.

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Как писал ранее OBOZREVATEL, в СМИ появлялись разные версии смерти музыканта. Однако его отец Александр Толмацкий заявлял, что все сообщения якобы о результатах экспертизы и причинах смерти его сына не соответствовали действительности.

Рэпер внезапно скончался в ночь на 3 февраля. Перед смертью у Толмацкого случился припадок – у артиста сперва начали болеть кисти рук, потом он потерял сознание. Его концертный директор отметил, что музыкант внезапно побледнел, сел в кресло и умер.

6 февраля на официальном YouTube-канале Децла вышел его последний клип к треку Inferno, в котором Толмацкий выступил композитором.

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Персона
Децл (Кирилл Толмацкий)
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесмузыкарэперНовости России
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