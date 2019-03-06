Стало известно о трагической гибели обладателя ''порно-Оскара''

В Мексике погиб американский порноактер, обладатель "порно-Оскара" Билл Бейли.

Как пишет британский Mirror, причиной смерти Бейли стал несчастный случай.

Фото: instagram.com

Согласно информации, незадолго до инцидента актер и его девушка приехали в Мехико с целью посетить местную выставку. 38-летний порноактер якобы весь день употреблял алкоголь, а вечером перевалился через перила лестницы в гостинице и упал с высоты четвертого этажа.

Фото: twitter.com

Агент актера Рэнди Квинтана заявил, что Бейли погиб в результате несчастного случая. По его словам, к такому же выводу пришли сотрудники посольства США, которые изучили записи камер видеонаблюдения и опросили всех очевидцев случившегося.

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С 2009 года на счету Билла Бейли порядка 1,7 тыс. порнофильмов. На портале Pornhub видео с его участием набрали более 380 миллионов просмотров. В 2019 году он удостоился номинаций за лучшую групповую сцену и лучшую сцену с тремя исполнителями на премии AVN Awards, которую в порноиндустрии считают аналогом "Оскара".

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