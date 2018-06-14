Стало известно о смертельной болезни Станислава Говорухина

Российский режиссер Станислав Говорухин, предварительной причиной смерти которого назвали сердечную недостаточность, был болен неизлечимым онкологическим заболеванием.

Об этом каналу РЕН-ТВ рассказал политик и глава КПРФ Геннадий Зюганов, знавший режиссера лично.

Фото: ria.ru

"К сожалению, такие формы рака сегодня пока не лечатся", - отметил в своем комментарии журналистам Зюганов.

Напомним, Станислав Говорухин скончался утром 14 июня. Днем ранее режиссер был экстренно госпитализирован.

Отмечается, что вопрос о месте похорон Говорухина на данном этапе остается открытым, скорее всего режиссера картин "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", "Место встречи изменить нельзя" похоронят на Новодевичьем кладбище.

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