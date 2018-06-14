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Стало известно о смертельной болезни Станислава Говорухина

2.2тЧитать новость на украинском

Российский режиссер Станислав Говорухин, предварительной причиной смерти которого назвали сердечную недостаточность, был болен неизлечимым онкологическим заболеванием.

Об этом каналу РЕН-ТВ рассказал политик и глава КПРФ Геннадий Зюганов, знавший режиссера лично.

Фото: ria.ru

"К сожалению, такие формы рака сегодня пока не лечатся", - отметил в своем комментарии журналистам Зюганов.

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Напомним, Станислав Говорухин скончался утром 14 июня. Днем ранее режиссер был экстренно госпитализирован.

Отмечается, что вопрос о месте похорон Говорухина на данном этапе остается открытым, скорее всего режиссера картин "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", "Место встречи изменить нельзя" похоронят на Новодевичьем кладбище.

Читайте также на OBOZREVATEL, как росСМИ преждевременно "похоронили" режиссера Станислава Говорухина.

Персона
Станислав Говорухин
Место
Россия
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