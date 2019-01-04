Стало известно, куда отправилась Ротару на Рождество

Украинская певица София Ротару отправилась вместе с семьей отмечать праздники в Лондон.

Снимками с отдыха поделилась в Instagram внучка Ротару Соня Евдокименко. На фото певица позирует в городе на фоне рождественских ярмарок, зимнего парка развлечений Winter Wonderland, который находится в Гайд-парке в Лондоне.

Помимо внучки, вместе с Ротару в Лондон отправился ее сын Руслан Евдокименко и внук Анатолий.

Инстаграм Сони Евдокименко

Инстаграм Сони Евдокименко

Инстаграм Сони Евдокименко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее София Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года-2018" в России из-за введения в Украине военного положения, обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.