Стало известно, кто из звезд приедет к Киселеву в Крым

Топ-пропагандист Кремля Дмитрий Киселев выступил инициатором в проведении фестиваля Rap Koktebel 2019 в аннексированном Крыму, куда пригласили популярных российских звезд.

По данным издания "Открытые двери", среди известных рэперов в мероприятии будет участвовать Гуф (Алексей Долматов), о чем рассказал журналистам концертный директор музыканта Эдгар Кеосаян.

"Нас пригласили организаторы, заплатили, мы согласились. Приедем – выступим. Не сам же Дмитрий Киселев этим фестивалем занимается. Никакой политики", – сказал Кеосаян.

Гуф Instagram@therealguf

Также на фестиваль приедут рэперы Lil Kate и Кравц. По словам менеджера артистов Максима Чили, им абсолютно все равно, кто именно организовывает концерт.

Lil Kate и Кравц

"Нам все равно, кто этот фестиваль устраивает, хоть Киселев, хоть президент Украины. Мы в Крыму уже 5 лет выступаем, и никаких проблем из-за этого у нас не было", – отметил он.

А вот популярному рэперу Мирону Федорову (Oxxxymiron) предложений выступить в аннексированном Крыму не поступало. "А если бы и поступало, мы бы точно отказались", — заявила менеджер Евгения Муродшоева.

Анонс на сайте фестиваля

Поедут ли Баста и Тимати, пока неизвестно. Также не позвали в Коктебель рэпера Хаски, о чем рассказал его менеджер.

Сам же Киселев не спешит рассекречивать имена всех артистов, которых позвал на фестиваль. Пропагандист оправдался, что имеет уже "негативный опыт" в этом вопросе.

"У нас есть негативный опыт, когда мы заранее объявляли состав участников джазового фестиваля в Коктебеле, и потом наших музыкантов стал преследовать Госдепартамент США. Они получали письма с рекомендацией не ехать в Крым под угрозой "штрафов" и "наказаний". Многие потом отменяли поездку на джазовый фестиваль", — пожаловался Киселев, уточнив, что фестиваль состоится в конце августа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В феврале 2016 года Макс Корж попал в перечень запрещенных в Украине исполнителей , имя певца попало в так называемый черный список.

Однако уже в июле 2017-го певец похвастался фотографиями из Киева и рассказал своим фанатам, как ему удалось "обойти" запрет на въезд в Украину.

В ноябре 2017 года рэпер снова не смог въехать в страну, однако заявил, что не станет отменять киевский концерт, запланированный на декабрь 2017-го. Как стало известно позже, исполнителю таки разрешили выступить в столице.

20 июня Макс Корж дал обещанный концерт на киевском стадионе "Динамо".

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