Стало известно, кому из звезд сериалов платят больше всего

Опубликован список самых высокооплачиваемых актеров сериалов. Первые четыре места заняли исполнители главных ролей в "Теории Большого взрыва".

В десятку Forbes также вошли актеры из сериалов "Американская семейка", "Морская полиция" и "Ходящие мертвецы". Об этом сообщает Forbes.

Джим Парсонс, который исполняет роль ученого Шелдона Купера в сериале "Теория большого взрыва", занимает первое место в этом рейтинге уже четвертый год подряд. За год он заработал 26,5 млн долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, кинокритики решили облегчить задачу сериаломанов в поисках достойных картин и назвали ТОП-9 лучших сериалов для длинных осенних вечеров.