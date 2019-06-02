Стало известно, как скандальная дочь Алсу потратила деньги "Голоса"

Стало известно, куда дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова потратила свой выигрыш в проекте "Голос. Дети". Речь идет о сумме в 1 миллион рублей.

Так, девочка передала денежный приз на благотворительность. Об этом сообщил председатель правления фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, пишет ТАСС.

"Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток", — сказал Вавилов.

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Алсу с дочерью Микеллой Фото: instagram/alsou_a

Отметим, что фонд был создан в 2003 году Владимиром и Мариной Вавиловыми в память об их дочери Анжеле, умершей в пятилетнем возрасте от рака. Организация помогает детям из Татарстана с онкологическими заболеваниями.

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