Стало известно, как скандальная дочь Алсу потратила деньги "Голоса"

Стало известно, куда дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова потратила свой выигрыш в проекте "Голос. Дети". Речь идет о сумме в 1 миллион рублей.
Так, девочка передала денежный приз на благотворительность. Об этом сообщил председатель правления фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, пишет ТАСС.
"Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток", — сказал Вавилов.
Алсу с дочерью Микеллой
Фото: instagram/alsou_a
Отметим, что фонд был создан в 2003 году Владимиром и Мариной Вавиловыми в память об их дочери Анжеле, умершей в пятилетнем возрасте от рака. Организация помогает детям из Татарстана с онкологическими заболеваниями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скандал вокруг "Голос. Дети" разгорелся после обнародования результатов голосования, согласно которым победила Микелла Абрамова. Пользователи заявили о фальсификации.
Одним из тех, кто оказался недовольным и шокированным победой Абрамовой, был супруг Пугачевой Максим Галкин. Он заявил, что после подобного не отправит своих детей на конкурсы.
Победа дочери Алсу вызвала ажиотаж среди звезд шоубиза. Из-за фальсификации наставница девочки Светлана Лободабыла вынуждена покинуть проект.
На "Первом канале" заявили, что проведут проверку по факту возможной фальсификации голосов. Звезды поддержали это решение.
Позже стало известно, что скандал вышел на международный уровень – на шумиху отреагировала голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос" (The Voice).
В четверг, 16 мая было доказано, что для Микеллы Абрамовой накрутили голоса в проекте, "Первый канал" аннулировал победу девочки.
Было решено провести еще один финал со всеми участниками, но без обсуждения темы родителям финалистов.
Алсу заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры".
24 мая на "Первом канале" победителями шоу назначили всех финалистов, которым выдали большую премию.
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