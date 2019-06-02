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Стало известно, как скандальная дочь Алсу потратила деньги "Голоса"

1.8тЧитать материал на украинском

Стало известно, куда дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова потратила свой выигрыш в проекте "Голос. Дети". Речь идет о сумме в 1 миллион рублей.

Так, девочка передала денежный приз на благотворительность. Об этом сообщил председатель правления фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, пишет ТАСС.

"Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток", — сказал Вавилов.

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Стало известно, как скандальная дочь Алсу потратила деньги "Голоса"

Алсу с дочерью Микеллой

Фото: instagram/alsou_a

Отметим, что фонд был создан в 2003 году Владимиром и Мариной Вавиловыми в память об их дочери Анжеле, умершей в пятилетнем возрасте от рака. Организация помогает детям из Татарстана с онкологическими заболеваниями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Алсу
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
А что ей еще оставалось делать? Репутация пострадала.
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леня зе
леня зе
красиво от кипеша ушла. и дерьмом облить нельзя.засада.
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