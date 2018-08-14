"Стала затворницей": друг Ротару рассказал, что творится с певицей

Директор и близкий друг легендарной артистки Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о том, как живет в настоящее время певица,

Так, Лавров поделился некоторыми подробностями из личной жизни Ротару, отметив, что последние годы звезда ведет затворнический образ жизни и практически не выходит на люди, так как тяжело переносит шумные мероприятия. Об этом пишет "СтарХит".

По словам Сергея, 71-летняя певица устала от громких вечеринок и светских вечеров, поэтому сейчас она практически закрылась от посторонних людей и проводит большинство свободного времени дома. Ранее звезда периодически устраивала посиделки со знакомыми и поклонниками по случаю праздников, но со временем отказалась даже от этой традиции.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 14 Июн 2017 в 6:44 PDT

Также директор Софии Ротару рассказал и о том, почему Ротару уже много лет не имеет второй половинки. Певица не лишена мужского внимания, однако не может ответить никому взаимностью. После смерти супруга Анатолия Евдокимова в 2002 году она не желает связывать себя новыми отношениями, и тем более узами брака.

"Уверен, что предложений у нее было бы немало. Только свистни - прибежали бы разные мужчины. Но Софии Михайловне это не нужно. Она ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает. На банкетах и в ресторанах ее тоже не увидишь. Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни", - отметил Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Ротару Сергей Лавров раскрыл секрет стройной фигуры Софии Михайловны. По его словам, артистка не ужинает после пяти вечера и ограничивает себя во многих продуктах.