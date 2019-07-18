Стала известна причина развода экс-короля Малайзии и "Мисс Москвы"

О разводе бывшего короля Малайзии Султана Мухаммада V с русской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной стало известно в среду, 17 июля. СМИ озвучили возможные причины расставания пары.

По словам New Straits Times, на днях дворец Келантана выступил с заявлением, "в котором осудил практику называть некоторых лиц королевскими титулами без официального разрешения дворца". Как предполагает издание, это заявление появилось после неосторожного высказывания Воеводиной в социальных сетях.

Оксана Воеводина и Султан Мухаммад V Фото из Instagram

"В 2017 году переехала жить в Куала-Лумпур, где изучала историю и культуру Малайзии. В июне 2018-го я вышла замуж. В мае 2019 года у нас родился сын — по воле Всевышнего, Наследный принц Султаната Келантан и будущий король Малайзии", — писала модель.

Оксана Воеводина Фото из Instagram

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Отмечается: не исключено, что именно из-за этого сообщения монарха заставили развестись с Воеводиной, грезившей престолом.

Оксана Воеводина и Султан Мухаммад V Фото из Instagram

Также добавим, что Оксана истинной королевой Малайзии не являлась ни дня: по законам страны, этот титул может получить лишь коренная малайзийка. Модель же удостоилась почетного звания "датин", который не наследуется и автоматически присваивается жене любого высокопоставленного гражданина Малайзии. Мухаммад отрекся от престола еще в конце 2018 года — поэтому и его сын не может являться наследником престола.

Оксана Воеводина и Султан Мухаммад V Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, роскошная свадьба Султана Мухаммада V с Воеводиной прошла 22 ноября 2018 года на Рублевке в России, после чего королевская пара опубликовала фотографии с церемонии.

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