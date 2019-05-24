Стала известна победительница шоу "Холостяк-9"

Главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин выбрал для дальнейшего развития отношений Дашу в финальном, 12 выпуске.

Перед церемонией роз он рассказал, что испытывает чувства к двум финалисткам – Даше и Лилии, но лишь одна из них останется в его жизни. О непростом выборе холостяка расскажет OBOZREVATEL.

До последнего момента не было понятно, кого именно выберет Никита. Он признался, что не хочет никого обидеть и зацепить чувства. "Эти моменты тяжелы. Я буду руководствоваться только сердцем", – признался он.

Лилия и Даша перед последней церемонией Instagram @ holostyakstb

На церемонии вручения кольца герой рассказал двум девушкам, что с первой встречи у него перехватило дыхание от красоты.

"Для меня было открытием то, как легко мы находили темы для разговора", – сказал он Лилии.

"Мне казалось, что ты пытаешься казаться лучше, чем есть на самом деле. Но я понял, что ты очень искренняя и очень прямая. Иногда возможно были претензии в мой адрес, но я на них не в обиде", – сказал он Даше.

Добрынин признался, что не жалеет о времени, проведенном на проекте. Он напомнил, что в отношениях важно не просто озвучивать свои претензии, а идти навстречу, действовать, не просто ожидать. Эти слова были посвящены Лилии. С ней пришлось расстаться.

Лилия и Никита (сверху), Даша и Никита (снизу) Instagram @ holostyakstb

"Знаешь, Никита, я уже говорила тебе об этом ранее, что я тебе за все благодарна, что я с тобой многое пережила впервые. Ты действительно замечательный человек, все воспоминания останутся у меня в моем сердце на всю жизнь. Мне кажется, я тебе буду благодарна всегда. Не знаю, может это будет звучать грубовато. То, что ты выбрал другую девушку, не меня, значит, что тебе не нужны серьезные отношения", – сказала девушка возле машины.

Уже после того, как она уехала, Лилия заявила, что Добрынин струсил, потому что не готов к серьезным отношениям. Она расплакалась, потому что не стала его избранницей.

Никита расстался с Лилией Instagram @ holostyakstb

Никита вернулся на церемонию, где его ждала счастливая Даша. Он спросил, готова ли она принять кольцо и продолжить с ним путь.

"Я боялась, что будет больно. Я не боялась того, что будет с нашими отношениям дальше. У меня есть огромное желание работать над собой, над отношениями. Ты для меня важен. Я готова жертвовать своим временем, работой и даже сном, если ты захочешь завтракать со мной в семь утра. Да, я приму это кольцо", – призналась девушка.

Никита надел на ее палец драгоценный подарок со словами: "Я влюблен. Просто не верится", – заявил холостяк, завершив проект в 2019 году страстным поцелуем.

Холостяк-9, финал. Победила Даша Instagram @ holostyakstb

Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. 25 участниц старались удивить главного героя. К последнему выпуску в финале остались две двушки: Лилия и Даша.

Финальные свидания начались очень плохо. Девушки начали капризничать, испытывая терпение Добрынина. Но завершилось все со страстью: Никита раздел участниц.

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