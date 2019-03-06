"Стал уже сомневаться..." Галкин разоткровенничался о личной жизни с Пугачевой

Российский юморист и актер, супруг легендарной певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин откровенно рассказал о личной жизни и отношениях с примадонной.

Так, по словам Галкина, Пугачева всегда была главной в их семье, но сейчас он начал сомневаться в степени ее влияния на все решения, пишет "Комсомольская правда".

"Главная в союзе, пожалуй, Алла. Наверное... Вот, стал уже сомневаться. С умной женщиной ведь не поймешь! Когда к нам приходят гости, Алла всегда сажает меня во главу стола и всегда подчеркивает, что я хозяин дома…" – откровенно рассказал Галкин.

Пугачева и Галкин Подробности

Также Максим признался, что он достаточно ревнивый человек, однако пара практически не ссорится. Но даже если происходит конфликт – он всегда идет мириться первым. При этом Пугачева предпочитает не вмешиваться в его карьеру, но позволяет себе указывать, как поступать в бытовых делах.

"Я запел с ее легкой руки. Также супруга советует, как одеваться. Например, очки круглые, которые я сейчас ношу – она посоветовала. Я люблю линзы, но она сказала: "Ты в этих очках такой знайка, я тебя таким полюбила. Иди и купи!" – добавил Галкин.

Напомним, роман Аллы Пугачевой и Максима Галкина начался 17 лет назад, в 2002 году. Тогда примадонна была замужем за певцом Филиппом Киркоровым (пара развелась только в 2005-м). Поженились звезды в 2011 году, а спустя шесть лет обвенчались. Разница в возрасте артистов составляет 27 лет. В 2013-м с помощью суррогатной матери у пары Галкин-Пугачева появились Гарри и Лиза Галкины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации примадонны Аллы Пугачевой. Артистка якобы перенесла операцию на сердце. Позже ее супруг, комик Максим Галкин, а также и сама Пугачева прокомментировали инцидент.

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