Стал известен победитель шоу "МастерШеф. Профессионалы"

В субботу, 1 июня, в эфире телеканала СТБ завершился финал "МастерШеф. Профессионалы".
Победителем шоу стал Павел Серветник. 25-летний повар из Херсонской области стал обладателем миллиона гривен.
"Победа на "МастерШеф. Профессионалы" - это очень круто. Но если сравнивать меня с поварами из бурсы – я молодец, но если с Жоаном Рока, лучшим шефом в мире, то я ничтожество. Мне нужно еще многому научиться и усердно работать, чтобы достичь поставленных целей", – говорит Павел.
Павел Серветник
Пресс-служба
В начале выпуска в павильон зашли шесть лучших кулинаров: Катерина Пескова, Алик Мкртчян, Александр Абрамов, Павел Серветник, Юлия Прохода и Юрий Негрич. Далее их осталось трое. Но уже сейчас известно имя единственного победителя.
Во время суперфинала Юрий Негрич готовил дичь в соединении с фруктами. Юлия Прохода решила через вкусы описать течение жизни человека, и подала судьям "Детство", "Юность" и "Зрелость". А концепция Павла Серветника заключалась в приготовлении органических локальных продуктов.
МастерШеф. Профессионалы
Пресс-служба
Павел приготовил в качестве основного блюда – утиную грудку с соусом из копченых куриных желтков, с щучьей икрой, спирулиной и ферментированной капустой. На закуску – рапаны с грибами, сливочным маслом, черным чесноком и бейглом из гречневой муки и тыквенными семечками. На десерт – "динамит" из японского бисквита с муссом из 7 состояний молока.
Участники шоу "МастерШеф. Профессионалы"
Пресс-служба
Именно это меню стало выигрышным в первом сезоне "МастерШеф. Профессионалы".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда "МастерШеф" показал шаурму и вызвал восторг в сети.
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