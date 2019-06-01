Стал известен победитель шоу "МастерШеф. Профессионалы"

В субботу, 1 июня, в эфире телеканала СТБ завершился финал "МастерШеф. Профессионалы".

Победителем шоу стал Павел Серветник. 25-летний повар из Херсонской области стал обладателем миллиона гривен.

"Победа на "МастерШеф. Профессионалы" - это очень круто. Но если сравнивать меня с поварами из бурсы – я молодец, но если с Жоаном Рока, лучшим шефом в мире, то я ничтожество. Мне нужно еще многому научиться и усердно работать, чтобы достичь поставленных целей", – говорит Павел.

Павел Серветник Пресс-служба

В начале выпуска в павильон зашли шесть лучших кулинаров: Катерина Пескова, Алик Мкртчян, Александр Абрамов, Павел Серветник, Юлия Прохода и Юрий Негрич. Далее их осталось трое. Но уже сейчас известно имя единственного победителя.

Во время суперфинала Юрий Негрич готовил дичь в соединении с фруктами. Юлия Прохода решила через вкусы описать течение жизни человека, и подала судьям "Детство", "Юность" и "Зрелость". А концепция Павла Серветника заключалась в приготовлении органических локальных продуктов.

МастерШеф. Профессионалы Пресс-служба

Павел приготовил в качестве основного блюда – утиную грудку с соусом из копченых куриных желтков, с щучьей икрой, спирулиной и ферментированной капустой. На закуску – рапаны с грибами, сливочным маслом, черным чесноком и бейглом из гречневой муки и тыквенными семечками. На десерт – "динамит" из японского бисквита с муссом из 7 состояний молока.

Участники шоу "МастерШеф. Профессионалы" Пресс-служба

Именно это меню стало выигрышным в первом сезоне "МастерШеф. Профессионалы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда "МастерШеф" показал шаурму и вызвал восторг в сети.

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