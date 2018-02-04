Ссыкуны вне политики. Нет понятия "артист", есть "человек" – Юрко Юрченко

Заброшенный бизнес в России. Как в Украине платят артистам так называемые роялти. Почему Юрко Юрченко музыкант, а не звезда, и что должны помнить так называемые артисты вне политики. На эти и другие темы суперфиналист шоу "Х-Фактор" и лидер группы Yurcash подискутировал во второй части беседы с "Обозревателем".

Первую часть интервью читайте по ссылке.

- В СМИ довольно популярно сейчас слово "звезда", которое используется и по отношению к вам: "звезда "Х-Фактора","звезда 90-х". Считаете себя звездой?

- Смешно вообще это все (смеется). Я постоянно подкалываю своих фанов, говорю им: "Вы здесь понабежали, завтра снова разбежитесь". А они: "Нет, мы с тобой навсегда..." Не будьте смешными. Я не звезда, я музыкант. И я бы очень хотел, чтобы воспринимали меня именно как музыканта.

На самом деле я часто не понимаю, почему бегают за музыкантами. Есть же комбайнеры, у которых по пятнадцать норм в день... Им так же можно создавать фан-клубы. Есть люди, которые очень клево асфальт укладывают, которые так круто пекут хлеб! Это я сейчас не шучу, без пафоса говорю. А мы вцепились и любим то, что в большинстве вообще не заслуживает внимания.

- Шоу-бизнес в Украине действительно есть?

- Ну чего ж ему не быть, если шоу есть и люди зарабатывают деньги. Если молодые ребятки собирают стадионы. Почему же нет? Есть. Может, он несовершенен, но он и не может быть таким, как в мире. У нас все не так: зарплаты не такие, дороги... Люди у нас очень хорошие, а все остальное – немного бардачная система.

Авторские права у нас нормально не работают. Если бы мне платили, как должно быть, я б тогда не высылал номер карточки на Facebook, чтобы мне помогали люди. Сама эта система прогнила и, несмотря на количество революций, она все равно гнилая. Такой и шоу-бизнес у нас – недоделанный.

- То есть посты в Facebook не были шутками?

- Ну здесь каждый видит то, что он видит. Там очень простая ситуация, и в посте все абсолютно прописано: люди были недовольны голосованием – они видели, что все наши выступления попадали в тренды YouTube, набирали больше комментов и просмотров. А потом мы не выиграли, а люди не поняли почему.

Они считают, что Yurcash должен был получить какое-то вознаграждение материальное на раскрутку группы, чтобы дальше нас слышать и видеть. Пост я написал уже после того, как фан-клуб, начал этот флешмоб. Не знаю, как это организовалось, но я был бы дурачком, если бы на это никак не отреагировал.

- По поводу роялти. Ваши песни сейчас доступны в iTunes, Google Play, Deezer... С этого вы тоже должны иметь определенный доход, не так ли?

- А откуда я знаю. Это идет через третьи руки, через компании, которые имеют абсолютно все права на мои песни. Я это контролировать не могу. Звонят: "Юрчик, куда там переслать деньги? Вашу песню использовали на "1+1", пришло 25 000 гривен". Говорю: "Не ко мне, бросайте компании". После этого компания присылает мне тысячу гривен. Понимаете, я не верю в эти вещи. Проконтролировать их в нашей стране невозможно.

- Знаю, что сегодня вы вообще никак не сотрудничаете с Россией, хотя там до сих пор довольно известные артисты поют ваши песни. Пытались за эти годы вернуть вас? Привлечь какими-то предложениями? Возможно, обращаются с просьбой написать еще песен?

- Нет, не обращаются – хорошо знают мою позицию. Они же за всем следят, особенно когда твои песни спели Киркоров и Лолита. Они просто знают мою позицию относительно войны, о ситуации в целом.

Там, кстати, такая же клоака в той России, простите, с авторскими правами. Они ничего не платят. А если песню случайно спели где-то в Латвии, например, мне присылают под расписку деньги: "Юрчик, приди получи 200 евро, твоя песня где-то там использовалась".

То есть я об этом говорю, что вот это наше постсоветское пространство до сих пор коррумпированное и неправильное. Меня это очень беспокоит. Мы столько времени потеряли, столько лет независимой стране, у нее есть такие ресурсы, такой потенциал...

- Сложилось так, что украинские артисты сейчас разделились на таких как вы, с принципиальной позицией в отношении России, войны на востоке, и на тех, кто "вне политики", "вне войны", потому что они "артисты". Что думаете по этому поводу? Действительно ли артист может оставаться в стороне?

- Это обычные ссыкуны. Просто крысы, которых я часто встречаю. Люди, которые не любят и не уважают ни себя, ни свою родину. Не может быть артист вне политики, потому что понятие "артист" не существует, существуют понятия "человек", "гражданин". У гражданина должна быть четкая позиция.

У нас идет война, которую развязала Россия, и все об этом хорошо знают. Да, она какая-то немного неправильная, какая-то глупая и временами коррумпированная, с кучей людей, которые зарабатывают на этом... И я все это видел, когда бывал там. Но сколько я знал людей, которые погибли!

Помню, приезжал в "Айдар" и говорю: "О, а где Батя? А где Старшина?" А нету. Понимаете? И они после этого рассказывают, что это не война?

- Напоследок предлагаю вам блиц на несколько коротких вопросов. Отвечать не обязательно коротко.

- Да, поехали.

- Был ли в вашей жизни момент, возможно, поступок, о котором сегодня откровенно жалеете?

- Жалел до определенного времени. А потом понял, что так было Богу угодно, чтобы я прошел такой тернистый путь и сегодня стал тем, кем я есть. Ни о чем уже не жалею, благодарю Бога, что он меня поднял, потом немного опустил, и я шел, как говорится, через тернии к звездам. Сейчас я нормальный человек с пониманием жизни, со своими принципами, ничего не боюсь и делаю то, что мне нравится.

- Довольно популярный пост в Facebook, где вы отметили, что уже два года провели без секса. Это шутка или правда?

- Ну чего же мне шутить? К тому же, в каждой шутке есть доля истины.

- Почему же решили так ограничить себя?

- Не я решил. Так произошло. Я однолюб по жизни. Я не изменял своей жене 20 лет. И не изменяю сейчас.

- Если бы имели возможность существенно влиять на ситуацию в стране. Как действовали бы?

- Как бы действовал? (улыбается) Действовал бы жестко. Как говорил Кузьма, пусть царствует, вся вот та пи*дота, которая там сидит, должна быть пиз**ная и стреляная. Я с ним абсолютно согласен. Разогнал бы к чертовой матери всю эту систему, которая прогнила.

Я знаю, что в бюджете есть деньги, чтобы нормально платить учителям, врачам... Знаю, что можно было сделать дороги по всей Украине, люди уже предлагают из других стран. Знаю, потому что читаю и интересуюсь этим. Я не "вне политики".

Была бы мощная экономика, если бы не воровали, а там тупо делят бабло между собой и все, кто попадает в этот политический ад с кормушкой, через некоторое время автоматически становятся хапугами, совершенно равнодушными к судьбе страны. Все это можно сделать, даже сегодня, несмотря на кризис, несмотря на так называемое АТО. Украина может процветать.

- Чем хотели бы заниматься на пенсии? Думали уже об этом?

- Смотрю вот я на Мика Джаггера, не знаю, он на пенсии или нет? Наверное, нет (смеется).

- Есть у вас дурная привычка?

- Вот начал курить. Не курил 15 лет и снова начал, хотя считаю, что это полная хе*ня, не нужна она.

- Самая нелепая ситуация, в которой оказывались на публике?

- Наверное, позорище, когда ты под фонограмму поешь, и она останавливается. Это стыдоба. Поэтому мы не поем под фанеру уже давно. Но я спокойно отношусь к таким ситуациям, это жизнь. Мы же не роботы. Из каждой ситуации можно найти положительный выход.

- Если бы была возможность вернуть, пережить еще раз какой-нибудь период из вашей жизни. Какой именно выбрали бы?

- Я бы, наверное, выбрал институтские годы, со второго по пятый курс. Это были мои самые счастливые годы жизни (улыбается). Это была бесшабашность, я никуда не спешил, мне было клево. Работал себе в кабаке, мне хватало на пиво. Гитарка, девочки... И это было так круто.

- Есть что-нибудь такое, чего вы не прощаете? Не могли бы простить?

- Наверное, нет. Внутри меня есть некий дискомфорт, когда-то меня мой друг лучший подставил, и я до сегодняшнего дня немного отношусь к нему с подозрением. Но прощать мы должны все, потому что Бог прощает нам. Мы должны это уметь.

Я очень быстро от такого отхожу. Пожалуй, это одна из моих лучших качеств, я ни на кого не держу зла. Абсолютно. Простил и всех отпустил. И в этом есть свой кайф. Да и вообще считаю, что жить нужно по правилам, которые дал нам Бог.