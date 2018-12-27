Сплошной секс: украинская звезда снялась полностью голой. Эротические фото

Украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала серию снимков, на которых изображена полностью обнаженной.

Секс-бомба позировала без одежды, надев на себя только прозрачные колготки в крупную сетку. Эротические фото опубликованы на Instagram-страницах Даши и ее фотографа.

Поклонники Астафьевой пришли в восторг от ее снимков, отметив, что певица, как всегда, выглядит просто сексуально и обворожительно. Под фото они оставили массу восхищенных комментариев.

"Невероятная красота! Ты просто шедевр!" – восхитились фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева показала пикантные фото, где сверкнула на камеру пышной грудью.

Секс-бомба активно гастролирует по городам Украины со спектаклем "Мужчина нарасхват". В InstaStories звезда позировала в эротическом белье, показав свой шикарный бюст.