''Сплошная пошлость'': скандальное шоу Ани Лорак покажут в Украине

Опальная певица Ани Лорак, которая сбежала в РФ и активно гастролирует по российским городам, анонсировала свое шоу в Украине.

Так, нашумевшую шоу-программу "Дива", ранее представленную во многих городах России, теперь покажут на украинском телевидении. Концерт будет транслировать скандальный канал "Интер" накануне Нового года. Об этом певица написала на своей странице в Instagram (видео смотрите в конце новости).

"Ура! Буду смотреть вместе с вами! В канун Нового года!" – возрадовалась певица-перебежчица.

Большинство пользователей были в ярости от анонса, отметив, что артистка ранее предала свою страну, а потом решается выступать здесь, да и еще на столь спорном телеканале. Также фолловеры назвали концертное шоу "сплошной пошлостью", а саму звезду "предательницей, которая никому в стране не нужна".

Примечательно, что в комментариях к посту Лорак некоторые пользователи также высказали свой восторг от противоречивой новости. Они отметили, что долго ждали Лорак в Украине, и наконец смогут насладиться шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак спровоцировала волну критики из-за использования фонограммы на концертах в РФ во время презентации шоу "Дива". Помимо этого, певица в попытках сделать свое шоу одним из самых грандиозных в России, погрязла в миллионных долгах, которые ей придется отрабатывать ближайшие несколько лет.

Позже она похвасталась анонсом своего нашумевшего концерта на федеральном российском канале "Первый", за что подверглась яростной критике со стороны фанов.