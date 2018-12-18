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''Сплошная пошлость'': скандальное шоу Ани Лорак покажут в Украине

3.4тЧитать материал на украинском

Опальная певица Ани Лорак, которая сбежала в РФ и активно гастролирует по российским городам, анонсировала свое шоу в Украине.

Так, нашумевшую шоу-программу "Дива", ранее представленную во многих городах России, теперь покажут на украинском телевидении. Концерт будет транслировать скандальный канал "Интер" накануне Нового года. Об этом певица написала на своей странице в Instagram (видео смотрите в конце новости).

"Ура! Буду смотреть вместе с вами! В канун Нового года!" – возрадовалась певица-перебежчица.

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Большинство пользователей были в ярости от анонса, отметив, что артистка ранее предала свою страну, а потом решается выступать здесь, да и еще на столь спорном телеканале. Также фолловеры назвали концертное шоу "сплошной пошлостью", а саму звезду "предательницей, которая никому в стране не нужна".

''Сплошная пошлость'': скандальное шоу Ани Лорак покажут в Украине

''Сплошная пошлость'': скандальное шоу Ани Лорак покажут в Украине

''Сплошная пошлость'': скандальное шоу Ани Лорак покажут в Украине

''Сплошная пошлость'': скандальное шоу Ани Лорак покажут в Украине

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Примечательно, что в комментариях к посту Лорак некоторые пользователи также высказали свой восторг от противоречивой новости. Они отметили, что долго ждали Лорак в Украине, и наконец смогут насладиться шоу.

''Сплошная пошлость'': скандальное шоу Ани Лорак покажут в Украине

''Сплошная пошлость'': скандальное шоу Ани Лорак покажут в Украине

''Сплошная пошлость'': скандальное шоу Ани Лорак покажут в Украине

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак спровоцировала волну критики из-за использования фонограммы на концертах в РФ во время презентации шоу "Дива". Помимо этого, певица в попытках сделать свое шоу одним из самых грандиозных в России, погрязла в миллионных долгах, которые ей придется отрабатывать ближайшие несколько лет.

Позже она похвасталась анонсом своего нашумевшего концерта на федеральном российском канале "Первый", за что подверглась яростной критике со стороны фанов.

Персоны
Ани ЛоракАні Лорак
Тег
телеканал Интер
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Сушко Максим
Сушко Максим
Зависть она такая)
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Надежда Вера
Надежда Вера
О нее такой же эффект, как от покойного мотороллы - лучше не смотреть, а иначе вызывает нездоровую агрессии. Ее радость - это чужая радость, такая и на похоронах спляшет.
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Надежда Вера, абсолютно согласен! Продажная Куек уже выдоила своим шоу всю Россию, а теперь прется в Украину!
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