''Спасла эфир'': выступление Кароль на ''Голосі країни-9'' вызвало восторг зрителей

Зрители вокального шоу "Голос країни-9" похвалили выступление певицы и члена жюри Тины Кароль с песней "Сила высоты" в эфире четвертьфинала, который прошел в воскресенье, 7 апреля.

По словам некоторых зрителей номера в YouTube, своим выступлением Кароль "спасла тяжелый эфир" (видео смотрите ниже).

Фото: facebook.com

В это воскресенье в эфире "1+1" прошел уже 12 віпуск 9 сезона шоу "Голос країни". На сцене проекта проходят нешуточные баталии вокалистов. Наряду с этим пользователи сети отметили, что прошедший эфир "утратил былую магию" и оказался бы уж слишком скучным и тяжелым, если бы не выступление Тины Кароль.

После одной из реклам в эфире артистка выступила с песней "Сила высоты" из ее одноименного альбома.

Ролик с выступлением артистки собрал на YouTube без малого 30 тыс. просмотров.

"Единственное нормальное выступление четвертьфинала", "Такая мощь, такая энергетика в Тине", "Браво. Ее невозможно не любить", "Фантастическая женщина", - указали в комментариях.

Как писал ранее OBOZREVATEL, группа "Бумбокс" и певица Тина Кароль порадовали фанов клипом на совместный трек "Безодня". Премьера песни состоялась 4 апреля на YouTube-канале familyboombox.

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