''Спасет свою малышку'': специалист высказался о будущем дочки Ани Лорак

Певица Ани Лорак, которая официально подала на развод со своим мужем Муратом Налчаджиоглу из-за измены, возможно, своим решением спасет свою дочь.

Так, 7-летняя София на примере матери может понять основные принципы общения с мужчинами, а в будущем не позволит себя унижать, и тем более не допустит, чтобы ей изменяли. Такое мнение высказал медицинский психолог Мирослава Власенко, пишет "Комсомольская правда".

"Развод в данном случае – хороший пример для дочери. Это может для Ани Лорак оказаться очень ресурсным пунктом – тем самым она своим примером показывает, как мужчина не должен обращаться с женщиной", – поделилась мнением эксперт.

Также она отметила, что София будет более тщательно присматриваться к мужчинам, когда вырастет, потому что на примере своей семьи будет понимать, можно ли ему доверять.

"Измены – это не для нее, а, соответственно, и не для дочери. Своим решением она, вполне вероятно, спасет свою малышку от такого же мужчины", – подчеркнула врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак рассказала, что не стоит держаться за события, людей или отношения, а также убиваться по прошлому. Она отметила, что в тяжелой жизненной ситуации важно разобраться в себе, научиться быть одной и испытывать при этом умиротворение и радость.