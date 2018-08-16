"Совсем шлепнулась": Волочкова разозлила фанов голым фото в туалете

Скандальная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова разозлила своих фанов фотографией, на которой изображена топлес.

Звезда сфотографировалась в туалете, чем также "подлила масла в огонь" и вызвала бурю негодования в социальных сетях. Снимок Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Волочкова изображена с голой грудью, которую просто "зарисовала" с помощью графического редактора, назвав свои "художества" иероглифами.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 16 Авг 2018 в 5:09 PDT

"То, что хотела сказать, выразила иероглифами. Это непереводимая игра слов! Присаживайтесь и отдыхайте! А я -поплавать!" - подписала снимок балерина.

Ее подписчики принялись активно комментировать публикацию, высказывая свое негодование скандальной звезде.

"Совсем шлепнулась!" - резко отметили комментаторы, добавив, что у Анастасии "начался маразм".

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная балерина Анастасия Волочкова показала фанатам вульгарное фото, на котором, к тому же, видны следы неумелого фотошопа. Подписчики светской львицы моментально отреагировали на такое "творчество", раскритиковав артистку.