"Совсем шлепнулась": Волочкова разозлила фанов голым фото в туалете

Скандальная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова разозлила своих фанов фотографией, на которой изображена топлес.
Звезда сфотографировалась в туалете, чем также "подлила масла в огонь" и вызвала бурю негодования в социальных сетях. Снимок Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Волочкова изображена с голой грудью, которую просто "зарисовала" с помощью графического редактора, назвав свои "художества" иероглифами.
"То, что хотела сказать, выразила иероглифами. Это непереводимая игра слов! Присаживайтесь и отдыхайте! А я -поплавать!" - подписала снимок балерина.
Ее подписчики принялись активно комментировать публикацию, высказывая свое негодование скандальной звезде.
"Совсем шлепнулась!" - резко отметили комментаторы, добавив, что у Анастасии "начался маразм".
Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная балерина Анастасия Волочкова показала фанатам вульгарное фото, на котором, к тому же, видны следы неумелого фотошопа. Подписчики светской львицы моментально отреагировали на такое "творчество", раскритиковав артистку.