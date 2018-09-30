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СпортLady

''Совсем плоха'': Волочкова показала голое фото

8.1тЧитать материал на украинском

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась в соцсетях обнаженным фото из бани, вызвав ажиотаж среди своих поклонников.

"Купель и баня – самое лучшее время препровождения субботнего вечера", - написала артистка на своей странице в Instagram.

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Подписчики активно обсуждают снимок российской звезды:

"Девка-то совсем плоха. День ото дня все хуже, прям в геометрической прогрессии, бедааа..."

"Опять в кадку забралась!!!! Сюжетов и новостей других нет!!!"

"Я вот думаю - наращенные волосы (т9 упорно исправляет на "нарушенные"))) в сауне от жары не отпадут? Извините, я реально не в теме, но интересно..."

"Трудовые будни дамы по вызову. Хотя практически перестали её приглашать. Дяденьки сами заезжают на часок".

"Дорого, богато. Завидую".

"Когда будет стрим из бочки?"

Как сообщал OBOZREVATEL, балерина Анастасия Волочкова также "прославилась" в сети любовью к шпагату, в этой позе она сделала множество снимков. Недавно Волочкова вновь удивила фанатов шпагатом на тренажере.

Персона
Анастасия Волочкова
Место
РоссияМосква
Объект
шоу-бизнес
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