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"Совсем не изменилась": Брежнева умилила фанов детским фото

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Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками трогательной детской фотографией.

Снимок, на котором изображена маленькая Вера, звезда разместила по случаю Дня защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте Брежневой.

"Самый главный способ защитить детей - любить их. Тогда они вырастают счастливыми людьми", - написала артистка.

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Большинство ее подписчиков отметили, что Вера высказалась очень точно, а в детстве сама певица была очень милой и красивой. Также некоторые из них подчеркнули, что Брежнева практически не изменилась с тех времен.

Помимо этого, многие фолловеры добавили, что исполнительница на детском фото напоминает свою младшую дочь Сару.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева удивила своих поклонников роскошным нарядом. Артистка позировала в пышном ярко-розовом платье от Ashi Studio.

Персона
Вера Брежнева
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