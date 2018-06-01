"Совсем не изменилась": Брежнева умилила фанов детским фото

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками трогательной детской фотографией.

Снимок, на котором изображена маленькая Вера, звезда разместила по случаю Дня защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте Брежневой.

"Самый главный способ защитить детей - любить их. Тогда они вырастают счастливыми людьми", - написала артистка.

Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa) 31 Май 2018 в 10:54 PDT

Большинство ее подписчиков отметили, что Вера высказалась очень точно, а в детстве сама певица была очень милой и красивой. Также некоторые из них подчеркнули, что Брежнева практически не изменилась с тех времен.

Помимо этого, многие фолловеры добавили, что исполнительница на детском фото напоминает свою младшую дочь Сару.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева удивила своих поклонников роскошным нарядом. Артистка позировала в пышном ярко-розовом платье от Ashi Studio.