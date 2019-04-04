"Совпадение?" Новый ролик MARUV перепутали с видеообращением Зеленского о дебатах

Оскандалившаяся победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), которая в итоге отказалась представлять Украину на престижном конкурсе, показала откровенный тизер к своему новому клипу на песню Siren Song.

Ролик начинается с того, что MARUV в костюме идет по длинному коридору и выходит к большой двери. Он размещен в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Многим пользователям тизер показался похожим на нашумевшее видеообращение кандидата в президенты Владимира Зеленского с вызовом оппонента Петра Порошенко на дебаты.

Тизер клипа MARUV Instagram

"Это так похоже... На вызов Зеленского на дебаты. Совпадение? Не думаю..." – заметили комментаторы.

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"Поначалу подумала: и вправду Зеленский. Потом присмотрелась – поняла, что не он", – посмеялись другие.

Тизер клипа MARUV Instagram

Фрагмент клипа MARUV:

Видео Владимира Зеленского (для сравнения):

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV снялась в пикантной фотосессии для российского глянца.

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