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"Совпадение?" Новый ролик MARUV перепутали с видеообращением Зеленского о дебатах

3.7тЧитать материал на украинском

Оскандалившаяся победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV (Анна Корсун), которая в итоге отказалась представлять Украину на престижном конкурсе, показала откровенный тизер к своему новому клипу на песню Siren Song.

Ролик начинается с того, что MARUV в костюме идет по длинному коридору и выходит к большой двери. Он размещен в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Многим пользователям тизер показался похожим на нашумевшее видеообращение кандидата в президенты Владимира Зеленского с вызовом оппонента Петра Порошенко на дебаты.

Тизер клипа MARUV

Тизер клипа MARUV

Instagram

"Это так похоже... На вызов Зеленского на дебаты. Совпадение? Не думаю..." – заметили комментаторы.

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"Поначалу подумала: и вправду Зеленский. Потом присмотрелась – поняла, что не он", – посмеялись другие.

Тизер клипа MARUV

Тизер клипа MARUV

Instagram

"Совпадение?" Новый ролик MARUV перепутали с видеообращением Зеленского о дебатах
"Совпадение?" Новый ролик MARUV перепутали с видеообращением Зеленского о дебатах
"Совпадение?" Новый ролик MARUV перепутали с видеообращением Зеленского о дебатах

Фрагмент клипа MARUV:

#SirenSong music video coming soon 🔥

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Видео Владимира Зеленского (для сравнения):

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV снялась в пикантной фотосессии для российского глянца.

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Персоны
MARUVВладимир Зеленский
Теги
Нацотбор на ЕвровидениеВыборы 2019
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