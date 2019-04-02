''Соски в носки?'' В Instagram недопоняли странную ''философию'' MARUV

Певица MARUV (Анна Корсун), победительница Национального отбора на Евровидение-2019, которая в итоге отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле, озадачила фанов странной философией.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала новое фото, которое сопроводила неоднозначным комментарием.

"Философия дня: "Виски в тиски, соски в носки", — написала она под своим фото.

Если новую фотографию певицы похвалили, то "философия" вызвала вопросы и недопонимание.

"Куда, простите, соски? И зачем?", "Ничего не понял, но ок", "Вопрос, а как соски в носки можно засунуть?", "Мда..." — отметили под снимками артистки.

Пост MARUV собрал более 8 тыс. лайков. Вопросы фолловеров певица оставила без ответов.

Как писал ранее OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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