МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Соски в носки?'' В Instagram недопоняли странную ''философию'' MARUV

6.7тЧитать материал на украинском

Певица MARUV (Анна Корсун), победительница Национального отбора на Евровидение-2019, которая в итоге отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле, озадачила фанов странной философией.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала новое фото, которое сопроводила неоднозначным комментарием.

"Философия дня: "Виски в тиски, соски в носки", — написала она под своим фото.

Если новую фотографию певицы похвалили, то "философия" вызвала вопросы и недопонимание.

Новости
''Дурацкие вопросы'': MARUV в ''95 Квартале'' высмеяла судей Нацотбора

"Куда, простите, соски? И зачем?", "Ничего не понял, но ок", "Вопрос, а как соски в носки можно засунуть?", "Мда..." — отметили под снимками артистки.

Пост MARUV собрал более 8 тыс. лайков. Вопросы фолловеров певица оставила без ответов.

Как писал ранее OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
MARUV
Место
Украина
Теги
соцсетиInstagram
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
41
26
Смешно
2
Интересно
2
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цобенко Сергей
Цобенко Сергей
бестолочь....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
уепище
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения